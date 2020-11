Farmacia Borgovada, informare per curare

OVADA - La figura del farmacista si colloca tra il medico e il paziente e, attraverso il lavoro d’informazione, tutela la salute dei cittadini e li aiuta a conoscere meglio le finalità di una terapia e l’uso appropriato dei medicinali.

Le dottoresse Micol Savioli e Caterina Gaggeri, titolari della Farmacia Borgovada, si propongono anche di fornire un buon servizio di educazione sanitaria e di fidelizzare la clientela, cercando di diffondere un concetto più generale e integrato di salute e benessere.



La storia



La Farmacia Borgovada è nata nel 2016 in seguito a un bando regionale del 2012. È stato allora che Micol Savioli e Caterina Gaggeri, dopo aver vinto l’assegnazione, hanno avuto solo quindici giorni per decidere se rivoluzionare le loro vite e iniziare questa nuova avventura. «Non conoscevamo affatto la città – raccontano – ma ci siamo buttate a capofitto nell'impresa e così ci siamo trasferite a Ovada per inaugurare la farmacia nel quartiere Borgo al di là del ponte sull'Orba, la zona indicata dal Comune per il nuovo servizio farmaceutico».

All'epoca, le dottoresse Savioli e Gaggeri, di Pavia, ambedue laureate in Chimica e tecnologie farmaceutiche all'Ateneo di Pavia, avevano entrambe undici anni di esperienza come dipendenti, e un solo desiderio, quello di condividere un progetto insieme, tutto loro.



I servizi



Giovani e dinamiche, Micol Savioli e Caterina Gaggeri portano da subito una ventata di novità nel territorio ovadese. La prima scommessa è quella relativa all’apertura della farmacia, che osserva l’orario continuato dal lunedì al sabato, decisione maturata dal fatto che si trova in una zona decentrata. «Essere fuori dal centro storico – spiega la dottoressa Gaggeri – non ci penalizza affatto, anzi disponiamo anche di un ampio parcheggio davanti al negozio, cosa non comune a tutti».



In farmacia si esegue l’autoanalisi per la misurazione di glicemia, emoglobina glicata e profilo lipidico e una nutrizionista è presente due volte al mese. Inoltre, si effettuano: ecg, monitoraggio apnee notturne, holter cardiaco e holter pressorio, grazie alla telemedicina, che permette di fornire servizi sanitari a distanza, in collaborazione con Telemedico di Genova, che consente di avere un riscontro diretto dagli specialisti.



«In cooperazione con FAP Farmacisti Associati Piemonte di cui facciamo parte – continua Caterina Gaggeri – più volte all’anno noleggiamo la strumentazione per servizi in presenza di un operatore come densitometria ossea, insufficienza venosa, pressione intraoculare, analisi nei, spirometria, controllo udito».



Con un team tutto al femminile, composto dalle due titolari e da quattro collaboratrici, la Farmacia Borgovada si differenzia anche per le iniziative legate ai grandi brand del settore. Si tratta di momenti per sensibilizzare il pubblico e diffondere la cultura della prevenzione e del benessere, attraverso presentazioni e offerte speciali di prodotti.

FARMACIA BORGOVADA

piazza Nervi 4c

15076 Ovada

tel. 0143 821341

farmaciaborgovada@fapnet.it