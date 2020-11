ItalSicurezza, il consulente specialista della prevenzione

OVADA - La complessità delle norme che regolano gli adempimenti in fatto di sicurezza sul lavoro, rende necessario il supporto di una figura professionale di alto profilo a supporto delle imprese: il consulente di prevenzione e sicurezza, che assiste e consiglia il datore di lavoro nell’attuazione di tutte le azioni necessarie a garantire l’incolumità e il benessere dei lavoratori.

ItalSicurezza, con sede a Ovada, è un'azienda che opera da otto anni a fianco delle piccole e medie imprese del territorio, guidandole verso una corretta applicazione delle regole, tenendo conto delle esigenze specifiche dei vari settori di attività e del quadro legislativo in continua evoluzione.

«La divisione in tre dipartimenti: Documenti e Sicurezza, Formazione e Patentini, Medicina del Lavoro – spiega Davide Di Maso, titolare di ItalSicurezza – ci specializza in ogni settore fondamentale del Testo unico della sicurezza sul lavoro».

I servizi

L’elaborazione dei documenti obbligatori viene effettuata con il controllo dei processi aziendali, dopo aver eseguito un meticoloso sopralluogo in azienda. Nel Decreto legislativo 81/2008 sono elencate le misure generali di tutela della sicurezza aziendale, che vengono poi integrate con le misure di sicurezza per rischi specifici derivanti, per esempio, dalla movimentazione di carichi, dall'uso di videoterminali oppure dagli agenti fisici e biologici. ItalSicurezza si occupa, inoltre, della redazione di piani di autocontrollo alimentare (HACCP) aggiornati con le ultime variazioni di legge, di piani d'evacuazione e di sicurezza dei dati (GDPR 679/16).

La formazione del personale, obbligatoria per tutte le aziende, contribuisce a rendere i lavoratori consapevoli delle condizioni dell’ambiente in cui lavorano e dell'utilizzo dei dispositivi di sicurezza, nonché partecipi all’attività di prevenzione. ItalSicureza, con la collaborazione di enti certificati, organizza corsi di formazione per l’addestramento del personale e per il conseguimento dei patentini necessari per la conduzione di attrezzature come carrelli elevatori, escavatori, piattaforme mobili, gru, macchine agricole, ecc.

La Medicina del Lavoro è il ramo della medicina che assicura, tramite la figura del medico competente, il mantenimento della salute dei lavoratori. L’obiettivo centrale della Medicina del Lavoro è il miglioramento dell’ambiente professionale e la prevenzione di malattie e infortuni occupazionali, tale da migliorare la produttività delle imprese.

«La nostra azienda – conclude l’ingegner Di Maso – è specializzata e altamente affidabile. Crediamo nella cultura della prevenzione che passa attraverso l'informazione e la formazione delle diverse figure interessate alla tutela dei luoghi di lavoro».

ItalSicurezza offre agli imprenditori una consulenza gratuita (check-up) sulla loro attuale situazione aziendale relativa alla sicurezza.

ITALSICUREZZA snc

corso Saracco 5/3

15076 Ovada (AL)

tel. 0143 823152 - 329 3917245

info@italsicurezza.info

www.italsicurezza.eu