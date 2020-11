Digital Partner: il Derthona in onda su Zoom

TORTONA - Condividere. Comunicare. Valorizzare. Tre parole chiave, una identità: quella del Derthona Basket, che nemmeno in questi mesi complessi ha smesso per un istante di lavorare per i propri ragazzi e al fianco dei partner, che hanno dimostrato affetto, fiducia e vicinanza alla squadra durante tutto il 2020.

Tre parole che incarnano perfettamente i valori del Club di Corso Alessandria 1, che ha deciso di sfruttare – in un periodo in cui, a causa del diffondersi del Covid-19, non è possibile vivere le emozioni dello sport a stretto contatto – di sfruttare le potenzialità e l’opportunità tecnologica offerta dalla piattaforma Zoom per attuare una organizzazione efficiente dell’intera attività.

È in questo senso che si sviluppa Digital Partner, l’evento esclusivo che il Club intende proporre a tutti coloro che, con affetto, sostengono la società attraverso una collaborazione: venerdì 20 novembre, il profilo Zoom del Club diventerà quindi il “teatro virtuale” di un evento di alto livello che vedrà protagonisti lo staff dirigenziale, tecnico e alcuni giocatori della prima squadra, con la conduzione di Ferencz Bartocci, General Manager del Derthona.

Come in una vera partita di basket, l’evento sarà organizzato in quattro quarti che vedranno brevi interventi da parte della dirigenza, dello staff tecnico, dei giocatori e dello staff organizzativo: dalla gestione societaria in tempo di Covid-19, all’aspetto prettamente sportivo fino ad arrivare alle strategie di marketing e comunicazione attuate in questi mesi e in quelli a venire. Una full immersion di un’ora in cui i Leoni metteranno in mostra i loro valori e li condivideranno con chi, da sempre o da anni, li condivide.

Lo staff della società è al lavoro per coinvolgere tutti gli appassionati, partner e ragazzi, in eventi e proposte tecniche che possano soddisfare le esigenze e riescano a fare parlare del nostro amato sport. Perché i Leoni non mollano, ora più che mai.

L’appuntamento è fissato: venerdì alle ore 17.00 il Derthona va in scena. Con Digital Partner, l’esclusivo evento dedicato ai propri sponsor.