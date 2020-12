La Bertram contro Orzinuovi

TRIS D’AVVIO

Trapani, Orlandina, Biella. Tre gare nella prima settimana di campionato e tre successi per la Bertram Yachts Derthona, partita con il piede giusto nel Girone Verde del campionato di Serie A2 Old Wild West. Tre sfide diverse tra loro, contro avversari che hanno avuto un comune denominatore: rincorrere i Leoni per gran parte dei centoventi minuti sinora disputati.

E se la gara con Trapani – quella inaugurale – aveva visto il Derthona comandare le operazioni fin dai primi minuti, sfruttando anche le assenze degli avversari, e quella con Capo era stata girata dalla crescita difensiva avvenuta nella seconda frazione di gioco (parziale di 13-28 in quei dieci minuti) il Derby piemontese con Biella ha avuto un altro copione.

La Bertram è sempre stata in vantaggio tranne che negli istanti iniziali dell’incontro e ha saputo reggere l’urto e la freschezza della giovane formazione guidata da coach Squarcina, che ha messo in campo energia e intensità nell’arco di tutta la partita. E quando l’Edilnol è tornata a un solo possesso di disavanzo a pochi minuti dal termine, sono stati la classe di Jamarr Sanders – autore di un canestro pregevole dalla media distanza – la prontezza di tutti gli effettivi ad andare a rimbalzo offensivo, con ben cinque extra possessi in una azione cruciale e la forza fisica di Jalen Cannon (mattatore della sfida con 21 punti e 14 rimbalzi) a fare la differenza e a consegnare alla formazione di coach Ramondino il primato solitario in classifica.

Sì, il Derthona guarda tutti dall’alto in basso. In un calendario già fitto di rinvii e recuperi, questa è una notizia confortante. La squadra c’è e cresce, seguendo le indicazioni dello staff. E trova sempre il modo di uscire dalle difficoltà che i vari incontri le presentano.

Ora, un nuovo trittico di partite al PalaOltrepò, che possono dare una sterzata importante alla classifica del Girone Verde: si comincia con Orzinuovi, compagine che i Leoni hanno già affrontato in preseason e in cui militano gli ex Martini e Spanghero e che è stata battuta a domicilio da Piacenza nella prima sfida dell’annata 2020/21, domenica 6 dicembre alle ore 18.00. In una gara che tutti i tifosi bianconeri e gli appassionati di pallacanestro potranno seguire in diretta streaming su LNP Pass, con aggiornamenti costanti e continui sul sito e sui canali social del Club. I Leoni vanno a caccia di conferme. E di un poker di vittorie consecutive che rappresenterebbe il miglior avvio possibile, in una stagione fatta di incertezze.

DERTHONA PILLS

Torna il consueto appuntamento settimanale con le notizie bianconere in pillole. Di seguito le più importanti:

Poker di partite casalinghe consecutive per i Leoni, che dopo avere affrontato il Derby piemontese contro Biella, sfideranno l’Agribertocchi Orzinuovi domenica 6 dicembre alle ore 18.00, la Reale Mutua Torino due giorni dopo – martedì 8 dicembre – sempre alla stessa ora, nel recupero della prima giornata di campionato, e la BCC Treviglio domenica 13 dicembre alle 18.00. Quattro partite al PalaOltrepò che i tifosi potranno seguire sui canali di comunicazione del Club e in diretta streaming su LNP Pass;

Poker di ex bianconeri protagonisti nella vittoria dell’Italbasket sulla Russia, arrivata nella bolla di Tallinn: Amedeo Della Valle, capitano della Nazionale per l’occasione, che da giovanissimo ha indossato la casacca bianconera, Marco Spissu e Giampaolo Ricci (i due giocatori in doppia cifra oltre all’MVP Amedeo Tessitori) e Davide Alviti, quest’ultimo al debutto assoluto con la maglia Azzurra. Per la società di Corso Alessandria 1 una grande soddisfazione, nel vedere il livello raggiunto da quattro degli interpreti migliori della storia recente del Club.

FOCUS ON PALLACANESTRO ORZINUOVI

Quarto avversario di campionato per i Leoni, che riceveranno l’Agribertocchi Orzinuovi in una partita dai tanti significati domenica 6 dicembre alle ore 18.00 al PalaOltrepò di Voghera. I lombardi vantano nel proprio roster Marco Spanghero, che con il Derthona ha trionfato nella Coppa Italia di Serie A2 nel marzo 2018, e Matteo Martini – tornato in Lombardia dopo la stagione in bianconero – che da capitano ha alzato al cielo di Milano la Supercoppa LNP 2019 Old Wild West, al termine di un percorso fatto di sei vittorie in altrettanti incontri per la formazione allenata da coach Marco Ramondino.

La squadra allenata da Fabio Corbani punta molto sul talento di Anthony Miles, guardia chiamata a prendersi le responsabilità più importanti in attacco: il giocatore americano completa il reparto esterni titolare insieme ai due ex Derthona. Sotto canestro agiscono Damian Hollis, atleta che il coach della squadra lombarda conosce molto bene e capace di grandi serate balistiche, e Giacomo Zilli, in cerca di rilancio dopo una stagione in chiaroscuro a Udine. Lo starting five di Orzinuovi è dunque importante per la categoria ed è chiamato ad avere sulle proprie spalle la maggior parte del peso offensivo del gioco.

Dalla panchina l’Agribertocchi fa alzare l’energia e la freschezza di Marco Rupil, cresciuto cestisticamente in Piemonte nelle fila del College Borgomanero, e il talento e la capacità di fare canestro da tre punti di Martino Mastellari, sesto uomo di lusso della squadra allenata da Corbani. A completare i dieci giocatori a disposizione ci sono Francesco Guerra, play/guardia chiamato a cambiare gli esterni titolari e a garantire minuti di qualità, Lorenzo Galmarini e Kurt Cassar. Questi ultimi due, dotati di grande stazza, sono i back-up di Hollis e Zilli: nel caso di Cassar, dopo l’annata di Torino in cui ha avuto uno spazio molto limitato nella gestione di coach Demis Cavina, quella di Orzinuovi può essere la piazza giusta per mettere in mostra numeri e talento significativi, già intravisti nel corso della sua esperienza a Piacenza.

Esperienza, imprevedibilità e fisicità sono tre delle chiavi su cui è stata pensata l’ossatura di una squadra che punta a salvarsi come obiettivo primario della stagione ma che è in grado di cogliere scalpi importanti visto il talento a disposizione. Nell’unica gara finora disputata, i lombardi si sono arresi in volata – in casa – all’Assigeco Piacenza, al termine di un incontro risolto solo da una giocata di Cesana. Ora arrivano al PalaOltrepò, con l’ambizione di competere con la capolista.