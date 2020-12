Buone Feste e Felice anno nuovo

Siamo arrivati alla fine di questa rubrica con la quale vi abbiamo raccontato qualcosa di noi, di quello che facciamo e quello che faremo. Siamo arrivarti alla fine di un anno indimenticabile per tutti noi e a un passo dalle festività che uniscono gli amici e i parenti e che spesso, riescono a ricordarci le ragioni più profonde e vere della nostra vita attraverso piccoli inaspettati

e semplici gesti che noi tutti ci scambiamo in questo periodo.

Capita che alcuni di voi ci raccontino la storia che si cela dietro a uno dei doni che prepariamo. Storie d’amore, amici ritrovati,

il “regalo perfetto” per un figlio molto goloso e anche parenti lontani che non si potranno raggiungere quest’anno a testimonianza del periodo particolare che stiamo vivendo.



Dal canto nostro, preparare sorprese e regali è una vera e propria passione che ha sempre riguardato la mia famiglia in particolare le nostre donne che sanno guidarvi durante la scelta, e riescono ogni volta a dar vita a creazioni uniche grazie alla loro vivace, ma delicata e sensibile creatività.



Abbiamo già avuto modo di parlare di speranza per il futuro, ora come non mai, e di forza e tenacia durante i “momenti di prova”, ma non per questo dobbiamo lasciarci scivolare il presente dalle mani dimenticandoci di essere vivi proprio in questo

momento.



Auguriamo a tutti voi che questo periodo rinnovi i vostri animi, porti gioia e conforto nelle vostre famiglie e alle persone più sole ricordandoci che siamo stati fatti per condividere i momenti, ma anche le cose.



Noi vi aspettiamo fino al 24 per far si che ciò accada.

Buone feste e buon presente a tutti!



Beppe

Monica

Matteo

Beatrice

Gabriella

Lorenzo

Imma

Maria



Teo&Bia

via Sant’Ubaldo 32

Alessandria,

tel. 0131 222752