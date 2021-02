Tecnocasa cresce e progetta il futuro: si cercano figure professionali

Crescita e sviluppo in provincia di Alessandria. La rete Tecnocasa si amplia e guarda al futuro. Nonostante il periodo difficile per tutti, Tecnocasa e Tecnorete non si sono mai fermati, continuando ad offrire il meglio sul mercato immobiliare grazie alla competenza e alla professionalità degli affiliati sempre orientata al miglior affare per il cliente, sia nelle compravendite sia nelle locazioni.

È Enzo Cirimele, Consulente di Rete ad illustrare lo sviluppo del network sul territorio: “Viste le grandi potenzialità del gruppo abbiamo intenzione di portare il brand Tecnorete ad Alessandria ed espandere quello di Tecnocasa in altre città centro zona. Per meglio organizzarci stiamo partendo con un piano di reclutamento importante ((ogni ufficio conta almeno cinque persone, tra coordinatrici, collaboratori e responsabili). Opportunità sia per i giovani alla prima esperienza sia per chi ha già lavorato nel settore del real estate”.

Silvio Guidotti di Studio Novi Uno s.a.s. Tecnocasa di Novi Ligure puntualizza le caratteristiche da avere: “Basta avere il diploma di scuola superiore, capacità comunicative e buona volontà: tutte le persone selezionate frequenteranno un corso di formazione, passaggio importante per conoscere l'organizzazione Tecnocasa, trasferire il messaggio aziendale, oltre che per un maggior coinvolgimento nel progetto”.

Tra gli obiettivi c'è anche quello di creare delle professionalità imprenditoriali che vogliano mettersi in proprio ed aprire un’agenzia Tecnocasa o Tecnorete, sempre in provincia di Alessandria, per far parte della ‘squadra’: ad oggi sono impiegate 42 persone.

