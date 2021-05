Moto, passione crescente per le donne di tutte le età

ALESSANDRIA - Sgombriamo il campo, anzi la strada, dai luoghi comuni: non solo la moto piace sempre di più alle donne, ma ad Alessandria sono in aumento le bikers, appassionate delle due ruote e della vita in sella. Oltre il 30% delle patenti A2 e A3 è preso da ragazze e donne che magari hanno già quella di categoria B: “Oggi più libere da schemi e pregiudizi, tante donne decidono di coronare la passione di sempre”, conferma Davide Cammalleri. E proprio nella sua Autoscuola molte si rivolgono perché capiscono che le lezioni vengono svolte da appassionati di moto, prima che da istruttori. “Trasferiamo la passione di famiglia ad allieve ed allievi, accompagnando anche chi non ha mai toccato un manubrio. Ci piace guidarle e ci piace divulgarne lo spirito e il loro fascino”. L’esperienza per ogni tipo di due ruote a motore è garantita da un parco mezzi di proprietà, a disposizione dei patentandi: “Dallo scooter cinquantino alla grossa cilindrata, non sono mezzi in ‘comproprietà’ con le altre autoscuole, ma a nostro uso esclusivo. Le scegliamo di facile usabilità e maneggevoli. L’ampia disponibilità garantisce inoltre più possibilità di prove pratiche”.

Non solo. L’Autoscuola Cammalleri dispone di una pista omologata per le guide in sicurezza, lontano dal traffico: “Usiamo il piazzale dell’ex mercato ortofrutticolo in viale Michel. È una nostra esclusiva: è ampio abbastanza per creare tutti i percorsi richiesti in sede d’esame ed è sicuro, lontano da altri veicoli, per i neofiti”.

Il trend delle donne motocicliste è in continua crescita, favorito anche da chi come l’Autoscuola Cammalleri ne facilita l’utilizzo e ne divulga le buone pratiche, per godersi questo mezzo di trasporto che in tutte le generazioni è sempre stato sinonimo di libertà.

“La moto – anche di media e grossa cilindrata – è assolutamente adatta alle donne”, conclude Cammalleri, “Non c’è altezza, corporatura o età che debba spaventarle”.

Le sedi:

Alessandria

Via Marengo 75

Tel. 0131 232744



Castellazzo Bormida

Via Gamondio 1

Tel. 0131 030419