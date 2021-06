40:minutes e Curves insieme, benessere per tutti

ALESSANDRIA - Si ricomincia, in sicurezza e ancora più motivati per la forma fisica e posturale. Due realtà del fitness alessandrine – Curves con oltre dieci anni di allenamenti declinati al femminile e 40:minutes, functional e postural lab – si fondono insieme per essere ancora più vicini alle esigenze di benessere delle persone. Una unica palestra con molteplici attività individuali, di gruppo e con le più moderne attrezzature per il rafforzamento muscolare, l’attività ‘cardio’ e perdita di peso, la ginnastica posturale e il pilates. Per le persone già iscritte non cambia nulla, anzi: i tesserati possono usufruire di maggior possibilità alle stesse condizioni.

E per il periodo estivo c’è una promozione ‘ripartenza’: si paga solo 35 euro al mese, invece di 49

Per le affezionate del metodo Curves (ginnastica al femminile) nessun problema: 40:minutes ha aggiunto il circuito di allenamento per le donne. Come prima, insomma.

Così 40:minutes diventa la palestra per tutta la famiglia, “Dai 12 ai 90 anni”, conferma Maurizio Dragna, club manager ideatore del format dell’allenamento che dura poco più di mezz’ora all’interno del CentoGrigio: “E’ una palestra multifunzionale a tutti gli effetti, in cui si conciliano le esigenze di allenamenti mirati con con la possibilità di avere un’area per i corsi, sempre nel rispetto delle norme igienico-sanitarie in vigore”.

Le attività sono cadenzate ogni 45 minuti. Giusto il tempo di sanificare le attrezzature e igienizzare le parti comuni e poi si ricomincia: L’orario prolungato fino alle 21 offre la comodità di modulare gli ingressi a seconda dei propri impegni e di vivere la palestra senza l’ansia dell’orologio.

Con la tecnologia ‘Uptivo’ – 40:minutes è il primo club del Basso Piemonte ad utilizzare questa innovazione – gli allenamenti saranno costantemente monitorati per conoscere in tempo reale le calorie consumate e l’efficacia della prestazione, grazie ad un monitor su sui sono visualizzati i propri parametri.



40:minutes è al

Cento Grigio

via Bonardi, 25

391.7325129

40min.lab@gmail.com