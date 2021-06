Dormire bene la notte? I consigli di Erbaflor Peruzzo

Dormire bene è fondamentale per la nostra salute psicofisica. Ci sono però dei momenti in cui non riusciamo a riposare adeguatamente, magari senza nessuna ragione apparente. In questi casi diverse piante possono venirci in aiuto.

Melanoctis. Melanoctis è un elisir a base di Melatonina ed estratto fluido di Rosolaccio (o Papavero Rosso, Papaver Rhoeas) ideato da Erbaflor Peruzzo allo scopo di alleviare i disturbi del sonno.

A proposito di Rosolaccio, il periodo balsamico è proprio giugno, quando i campi sono interamente colorati di rosso (il papavero infatti è una pianta spontanea invasiva per il grano). I petali rossi sono ricchi di antociani e di alcaloidi. In fitoterapia i petali vengono sfruttati in infuso o in estratto fluido per i disturbi del sonno o per la tosse stizzosa e come sedativo. Nonostante il papavero rosso e il papavero da oppio appartengano alla stessa famiglia il fitocomplesso risulta assai diverso per l’assenza di morfina, codeina e papaverina.

La melatonina è un ormone prodotto dalla ghiandola pineale o ipofisi. La melatonina viene prodotta anche nelle piante ma in concentrazioni molto più basse rispetto agli animali. Negli ultimi anni la melatonina è diventata piuttosto popolare come integratore per la sua attività nei disturbi del sonno.

La dose massima negli integratori è di 1 mg al dì. Erbaflor Peruzzo ha formulato la Melanoctis composta da estratto fluido di rosolaccio e melatonina: assumere 30 gocce alla sera una sola volta al giorno quando si fa fatica ad addormentarsi o quando ci si addormenta facilmente ma ci si sveglia poi nel cuore della notte.

È stata documentata l’efficacia della melatonina anche nella cura del jet lag, la sindrome da fuso orario: un’integrazione di Melanoctis regola il nostro orologio interno.

