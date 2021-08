Enaip punta sul cooperative learning e sull'innovazione tecnologica

Il successo della formazione Enaip è il frutto di una serie di attività e risultati raggiunti con impegno e dedizione. Nelle classi ogni giorno gli studenti si relazionano con formatori, esperti delle imprese e tutor, figure che fanno da tramite tra insegnanti, allievi e famiglie, responsabili del regolare svolgimento dei corsi.

«Da un punto di vista didattico, crediamo nella molteplicità di approcci- spiega Alessandra Olivieri, Direttrice di Enaip Acqui Terme. Le lezioni si basano su una didattica attiva, cooperativa, inclusiva e innovativa. Non vogliamo lasciare indietro nessuno e facciamo in modo che i ragazzi sviluppino nuove opportunità di apprendimento, attraverso un utilizzo consapevole delle tecnologie. A questo proposito quest’anno, gli studenti del settore elettrico di Acqui Terme hanno sperimentato la didattica digitale, utilizzando le App di Apple Educational, ricevendo in dotazione gratuita un iPad personale. Gli studenti del settore elettrico di Enaip Alessandria, invece, hanno sperimentato la realtà virtuale».

Infine il cooperative learning, una metodologia di insegnamento che si basa sulla cooperazione per realizzare una didattica coinvolgente e partecipativa. Da qui nasce l’idea del LAP “Lavoro A Progetto” in cui gli allievi sono chiamati a realizzare un prodotto che coinvolga diverse materie; imparano attraverso l’esperienza e la pratica, sviluppando abilità individuali e di gruppo.

«Proprio la parte pratica è una delle attività su cui si focalizza la nostra formazione- conclude Nicoletta Faccini, Direttrice di Enaip Alessandria. Le lezioni in aula si alternano a quelle pratiche, in laboratori innovativi e tecnologici, dove i nostri allievi possono “imparare facendo”».