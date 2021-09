Il Prefetto promette attenzione ai problemi dei costruttori

Il Prefetto, dottor Francesco Zito, ha fatto visita al Collegio Costruttori ANCE di Alessandria accolto dal presidente, Paolo Valvassore e dal direttore, Marco Massone.

Nel corso del cordiale incontro il presidente e il direttore del Collegio hanno illustrato la realtà provinciale dell'edilizia e dei lavori pubblici, insieme alle prospettive e alle difficoltà del settore. Fra queste ultime, il presidente Valvassore e il direttore Massone hanno evidenziato la carenza di maestranze qualificate con la possibilità di individuare nella Scuola Edile l'ente capace di corrispondere concretamente alle nuove esigenze dell'edilizia.

“Così come – ha sottolineato il presidente del Collegio Costruttori – la nostra provincia annovera imprese edili stradali, da considerarsi ormai storiche, che proseguono il loro impegno nei lavori di consolidamento e ammodernamento della viabilità, anche in presenza delle oggettive difficoltà attuali per il rincaro improvviso e ingiustificato delle materie prime per l’edilizia”.

Anche la sinergia fra enti pubblici e Collegio dei Costruttori è stata ribadita come valido sistema di collaborazione fra l'associazione e gli enti locali.

Il Prefetto di Alessandria ha espresso interesse per i temi esposti assicurando la sua attenzione e disponibilità.

Al termine dell'incontro il dottor Zito, accompagnato dal presidente e dal direttore, ha visitato la sede del Collegio Costruttori incontrando i dipendenti.

“La visita del Prefetto – ha detto il presidente Paolo Valvassore – rappresenta per il Collegio Costruttori un significato di attenzione all’imprenditoria, e a quella edile in particolare, in un momento delicato della nostra economia che sta ripartendo dopo il drammatico periodo del lockdown. Il nostro impegno è ora rivolto alla ripresa per garantire nuove prospettive anche all’occupazione”.