Colonnine e mezzi veramente green, l’impegno di Y3K per il territorio

Sempre più persone e aziende stanno maturando una consapevolezza sulle problematiche ambientali, alla luce dei cambiamenti naturali, causa di rovesci climatici e conseguenza dell'attività umana poco rispettosa.



Y3K, azienda che da più di dieci anni è un punto di riferimento per il noleggio di veicoli a ridotto impatto ambientale, da sempre è attenta ad una mobilità sostenibile e cosciente che sia necessario un cambio importante di abitudini nei trasporti. Con coraggio e determinazione ha sempre sposato le tematiche 'green' e portato avanti attività di sensibilizzazione in prima linea, dotandosi di un parco veicoli ecologici quando molte altre aziende lo erano solo sulla carta. Y3K non insegue le ‘mode’: ha davvero una visione smart e green sull’elettromobilità e la sta realizzando concretamente.





Non è stato facile, ma i numeri stanno dando ragione ai pionieri del noleggio 'eco': 85 mila Kg di CO2 risparmiati grazie all'utilizzo di mezzi che rispettano maggiormente l'ambiente. Y3K ha scelto partner tecnici affidabili che fossero tecnologicamente sensibili e vicini alle idee di sviluppo sostenibile. Così si è dotata di 49 veicoli Mercedes Benz completamente elettrici e di 23 vetture Tesla. Attualmente ‘azienda possiede il terzo parco Tesla in Italia, per numero.



Non solo. Proprio perché le tematiche portate avanti dall'azienda sono universali – i cui i benefici ricadono su tutti – proprio per incentivare l'utilizzo dei mezzi elettrici, Y3K ha installato colonnine per la ricarica elettrica, ad Alessandria, Asti e in altre zone del Piemonte e della Liguria. Un ulteriore segno della sensibilità dimostrata e un contributo reale verso la transizione ecologica dei motori, da termici a completamente elettrici.

In particolare, entro ottobre 2021 si prevede di aver messo in funzione una quarantina di colonnine – sia per veicoli sia per mezzi commerciali – nella stessa città a cui è legata tradizionalmente e professionalmente e nella quale ha avviato importanti sponsorizzazioni sportive a sostegno delle attività sul territorio, puntando sui giovani che a loro volta si sono fatti ambasciatori della mobilità sostenibile nelle corse automobilistiche specializzate.

Semplicità, immediatezza ed efficienza. Sono le parole chiave che ha permesso a Y3K di distinguersi nel panorama del noleggio in tutto il Nord Ovest, sia a breve sia a lungo periodo. L’assistenza è fondamentale e studiata per non perdere tempo e non lasciare veicoli fermi, grazie al servizio di manutenzione direttamente in loco.

Ecco perché Y3K vuole ampliare la rete con gli “Y3K Point“: punti altamente specializzati in grado di assistere nella scelta del noleggio del mezzo più indicato alle esigenze di business.

Y3K è sempre alla ricerca di partner affidabili che condividano la filosofia aziendale di successo: per scoprire il brand e i vantaggi derivanti dall’affiliazione si può visitare il sito www.y3k.it, alla voce "diventa franchising".