B&B Motors, nuovo spazio dedicato alle auto Km Zero e aziendali

NOVI LIGURE - B&B Motors festeggia 10 anni di attività e offre una nuova opportunità ai clienti: uno spazio espositivo dedicato alle auto km zero aziendali.

E' una scommessa iniziata nel 2011 quella di Michele Bistolfi e Simone Bianchi (B&B), entrambi con una ventennale esperienza nel mondo dell'auto, insieme all'esperienza amministrativa di Marco Cioni e di Federico Serra, entrato successivamente a completare la compagine aziendale.

Dieci anni di passione per le auto a servizio del cliente, passione che non ha mai smesso di crescere e di adattarsi alle nuove esigenze del mercato e che oggi è in grado di proporre, a fianco del salone espositivo multimarca, nella storica sede in zona Cipian, anche uno spazio per le auto Km Zero e aziendali.

“Abbiamo deciso di aprire questo nuovo salone dedicato alle auto KM/ZERO e AZIENDALI perché in questo momento di post pandemia in cui le auto nuove hanno tempi di consegna dilatati sino a 12, 18 mesi, a maggior ragione le auto km zero e aziendali sono la risposta per avere una consegna immediata ed economicamente molto vantaggiosa per acquistare la vostra nuova auto. In questi dieci anni siamo cresciuti, diventando un punto di riferimento per la città nel mercato dell'auto. Ora, rilanciamo con questo nuovo servizio, per dare ancora una volta risposte concrete in un momento di cambiamento difficile per tutti”.



Lo staff di B&B Motors vi attende nello spazio espositivo e nel nuovo salone “auto aziendali e Km zero” in Viale Regione Piemonte, 15. Novi ligure (AL)