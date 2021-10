Consulenti della sicurezza a confronto

È stato un incontro costruttivo ed utile per tutti quello svoltosi – finalmente in presenza – alla Camera dei Deputati tra Confassociazioni Sicurezza, Ancors (Associazione Nazionale Consulenti e Responsabili della Sicurezza) e “addetti ai lavori” per discutere del Green Pass, nelle sue specifiche norme applicative che secondo l’associazione dei consulenti, presenta ancora difficoltà applicative.



L’incontro è stato fortemente richiesto proprio per facilitare il compito dei professionisti del settore i quali, per applicare nel modo corretto la norma, hanno bisogno di maggiori chiarimenti in merito.



“Gli assistiti ci chiedono costantemente come fare e come interpretare al meglio la legge”, ha commentato Davide Di Maso, titolare ad Ovada della Italsicurezza – riconosciuta una delle migliori sedi nazionali per come ha gestito i difficili anni 2020/21 - “L’incontro romano è stato molto interessante per come si è svolto e per i risultati ottenuti: aver fugato qualche incomprensione che non rendeva facile il nostro compito, né faceva star sicuri gli assistiti i quali vogliono essere rispettosi e ligi alle regole, per fare la propria parte nell’emergenza sanitaria, nella speranza che finisca il prima possibile”.

Nella seconda parte della riunione le varie realtà territoriali Ancors si sono confrontate direttamente ed hanno fatto il punto della situazione al fine di essere sempre più vicini alle esigenze di associasti e assistiti in una materia come la sicurezza in cui – come si è visto – norme ed applicazioni pratiche sono in continuo cambiamento.

Nell’occasione è stata presentata anche l’Unità Mobile Ancors per esercitazioni e corsi per i lavoratori in quota e spazi confinati.

La sede Ancors in provincia di Alessandria è

Italsicurezza

corso Saracco, 78

Ovada