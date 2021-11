VAuto presenta il 'gioiellino' HR-V Full Hybrid

ALESSANDRIA - E' arrivato anche in città l'Hybrid Tour Honda per presentare in anteprima il Suv che farà innamorare i piemontesi e non solo per prestazioni, design e affidabilità. La casa giapponese ha infatti puntato molto sull'elettrificazione delle vetture, trovando nelle propulsioni ibride un ottimo compromesso tra prestazioni, sostenibilità e comodità.

Alla concessionaria VAuto in zona D3 è stato sollevato il velo sulla nuova HR-V, Full Hybrid, caratteristica che le consente di non aver bisogno di ricarica alle colonnine perché i due motori funzionano in combinazione, con una tecnologia che 'riconosce' quando utilizzate il motore termico e quando le batterie elettriche.

Il nuovo HR-V è l'ultimo modello Honda ad entrare a far parte della famiglia e:HEV (Hybrid Electric Vehicle) e si aggiunge a CR-V e Jazz tra i modelli disponibili solo in versione ibrida. Prosegue l'impegno di Honda verso una politica di motorizzazioni elettrificate, forti di decenni di esperienza nel settore dell'elettrico.

Bassi consumi (20 km con un litro), bassissima manutenzione, esenzione bollo, incentivi statali (in rinnovo) a cui si aggiunge un'offerta lancio del Gruppo, il più grande a marchio Honda in Italia: "Per i primi 500 clienti che la prenoteranno abbiamo riservato un'offerta esclusiva: 3 anni di manutenzione in omaggio e 8 anni di garanzia", ha sottolineato Stefano Vandone, il titolare del Gruppo.

---

Il Gruppo VAuto nasce nel 1992 e cresce per iniziativa del suo fondatore, Stefano Vandone, e del suo team di specialisti. Il Gruppo tratta i marchi Honda, Seat, Cupra, Subaru, Mitsubishi, SSangyong, Suzuki. E' presente ad Alessandria, Vercelli, Torino, Verbania, Biella, Novara, Aosta. Ad Alessandria si è scelto di rimanere nella sede storica, vicino alla tangenziale e di rinnovare gli spazi, ancor più accoglienti.

www.gruppovauto.it

Alessandria

via del Lavoro, 33, zona D3

15121 Alessandria

0131 218582

alessandria@gruppovauto.it