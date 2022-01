Merella Beach, dove la pizza è un'opera d'arte e la simpatia è di casa

La pizzeria Merella Beach è aperta! Marco De Simone è tornato al suo “desk” dove si destreggia non fra schermo e tastiera, ma bensì fra passata di pomodoro, mozzarella, origano e tutto ciò che la fantasia lo ispira per creare le sue strepitose pizze.

Marco De Simone ha ricominciato a lavorare il 4 gennaio scorso con più entusiasmo di prima. L'avventura di Marco è partita alla fine del 2020, il giorno in cui l'Italia entrava nuovamente in lockdown, lui ha deciso di aprire la sua pizzeria alla frazione Merella con il solo asporto, poi senza paura ha affrontato l'anno lavorativo. Anno che è stato ricco di soddisfazioni, le sue pizze hanno conquistato tutti i novesi e non solo. Dopo 12 mesi lo stop forzato: la pizzeria Merella Beach, proprio nell'imminenza delle festività natalizie, ha chiuso i battenti causa, neppure da dire, il Covid 19.

«E' stato un momento davvero difficile- dice De Simone- ho deciso di fare un tampone, come, per altro, ho fatto sempre anche nei mesi precedenti, per una forma di rispetto verso il personale che lavora con me e verso i clienti, purtroppo ero positivo. » Marco De Simone era scoraggiato, preoccupato ma non appena si è negativizzato, ha chiamato la ditta per la sanificazione dei locali ed è ripartito. «Ora spero – continua De Simone- di non fermarmi più e di non trovare altri ostacoli». Per tutelare i propri clienti alla pizzeria Merella Beach si lavora su due turni nel fine settimana «mi è parso il modo migliore – sottolinea De Simone- per tutelare noi e i clienti, in questo modo oltre che il distanziamento fra i tavoli, non sono presenti troppi avventori contemporaneamente nel locale».

Ora non rimane che gustare una buona pizza alla Pizzeria Merella Beach in strada Villalvernia 107 a Novi Ligure.