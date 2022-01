Con tende da sole e zanzariere Atticla la casa è bella e sicura

È tutto made in Italy alla Atticla, nuova realtà valenzana, attiva nel settore dei serramenti e non solo. Dalle finestre alle porte per interni ed esterni, ma soprattutto zanzariere e tende da sole: ogni prodotto a catalogo è frutto di design e accuratezza nazionale, garanzia di qualità e resistenza per durare nel tempo senza perdere e caratteristiche iniziali.

Infissi e serramenti sono una parte importante della casa, come del resto le tende e le zanzariere che non solo proteggono, ma arredano. Devono essere funzionali per proteggere dagli agenti atmosferici e dalle diverse temperature delle stagioni, ma anche adattarsi il più possibile agli spazi e all'ambiente, oltre a soddisfare le esigenze di risparmio energetico, requisito obbligatorio per molte ristrutturazioni e migliorie.

“I preventivi sono sempre gratuiti”, precisa la titolare Clarissa Creuso, “Ci occupiamo di prendere le misure in loco per ‘cucire’ su misura i prodotti richiesti: senza sorprese e per venire incontro a tutte le esigenze. Ci occupiamo di tutto: dalla progettazione alla posa, per un risultato ottimale”.

È un buon momento per cambiare e per pensare già alla bella stagione: con gli incentivi statali ancora attivi, si potranno avere anche zanzariere e tende da sole a prezzi interessanti, oltre allo sconto in fattura per infissi e serramenti.



La stessa parte burocratica verrà presa in carico dallo staff di Atticla. Così al cliente non resta che godersi una casa rinnovata a prezzi interessanti. Senza cedere a compromessi con la qualità.

Se non potete fare un salto negli uffici-showroom, Atticla è anche su Instagram e Facebook. Attraverso il social sarà possibile dialogare a distanza con la titolare per informazioni, consigli o contatti post vendita.



Atticla

strada Solero 6A

Valenza (Al)

Tel. 0131.941650

Zona industriale D4

Indirizzo mail : clarissa.creuso@alpp.it

Numero di telefono (con whatsapp) : 3278178708

Pagina Instagram e facebook : Atticla