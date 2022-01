Nuova opportunità presso Enaip di Alessandria: diventa esperto di arti bianche

I mestieri delle arti bianche tornano ad appassionare i giovani. Per questo Enaip Alessandria propone a ragazzi/e in uscita dalla terza media un nuovo corso, completamente gratuito, di durata triennale di OPERATORE DELLA TRASFORMAZIONE AGROALIMENTARE - PANIFICAZIONE, PIZZERIA E PASTICCERIA, che rilascia un Attestato di Qualifica Professionale riconosciuto a livello nazionale.

Il corso, che prevede anche uno stage al terzo anno, è rivolto a tutti i giovani dai 14 in uscita dalla scuola media. Per adempiere all’obbligo di istruzione, oltre alle materie scolastiche tradizionali, ci si dedicherà a conoscere le caratteristiche degli ingredienti (farine, lieviti ecc.), approfondire le tecniche per realizzare gli impasti, preparare i principali prodotti da forno di panetteria e pasticceria, utilizzare impastatrici, forni elettrici, sbattitrici, stampi e teglie di varie dimensioni, realizzare decorazioni e creazioni artistiche di panetteria e pasticceria.

I ragazzi lavoreranno in particolare in un nuovo laboratorio attrezzato. Non mancherà l’attenzione a temi di attualità, quali quello della sostenibilità. La scuola si avvarrà infatti della collaborazione con Confagricoltura Alessandria in particolare sul tema delle farine e delle materie prime, proponendo la lavorazione e l’impiego di prodotti a km 0 e provenienti da agricoltura sostenibile.

Un’attenzione particolare sarà rivolta alle tecniche innovative di pasticceria; fiore all’occhiello sarà la lavorazione del cioccolato. Gli allievi così formati avranno molte opportunità di lavoro in panifici, pizzerie, biscottifici e pasticcerie.

Per informazioni, visite ai laboratori e iscrizioni contatta:

ENAIP ALESSANDRIA- Piazza S. Maria di Castello n. 9- Tel: 0131-223563- csf-alessandria@enaip.piemonte.it o visita il sito www.enaip.piemonte.it . Ci trovi anche su Facebook e Instragram.