Istituto Santachiara, due corsi gratuiti per disoccupati

Tra poche settimane partiranno i corsi di formazione professionale dell’ISTITUTO SANTACHIARA rivolti a giovani e adulti disoccupati in cerca di lavoro.

Presso la sede di Serravalle Scrivia sarà avviato il percorso di ADDETTO ALLE VENDITE, che fornisce le competenze necessarie per lavorare nel settore Retail: avrà una durata di 500 ore, di cui 200 di stage presso importanti realtà del territorio.

Nella sede di Tortona inizierà il corso di OPERATORE SPECIALIZZATO PASTICCERIA, per chi intende lavorare nelle imprese artigiane della ristorazione. In questo caso la durata è di 600 ore e lo stage di 240.

In entrambi i casi si alternano lezioni teoriche in aule e lezioni pratiche in laboratorio con docenti esperti e testimonianze dirette delle imprese più significative del settore.

Al termine è previsto un esame finale e il rilascio della qualifica professionale, comprensiva degli allegati che indicano nel dettaglio le competenze acquisite.

“Il tratto distintivo di queste attività consiste nell’attenzione personale dedicata a ogni allievo/a” precisa la direttrice Cristina Montagnoli “che avrà a disposizione un tutor e un orientatore professionale che lo accompagneranno dalla fase di iscrizione a quella di inserimento lavorativo”.

Per iscriversi al corso è necessario contattare la prof.ssa Serena Rossi ai numeri 0143/65366 oppure 0131/862335 o all’indirizzo mail: agenziaformativa.tortona@santachiaraodpf.it

I percorsi sono gratuiti perché finanziati dal Fondo Sociale Europeo e rivolti anche ai lavoratori in CIGS o iscritti alle liste di mobilità.