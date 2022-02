Despar San Salvatore Monferrato: riparte totalmente rinnovato

Sabato 29 gennaio ha riaperto al pubblico, alla presenza delle autorità, il Despar di San Salvatore Monferrato.

Il punto di vendita si presenta alla propria clientela totalmente rinnovato, dopo tre settimane di intenso lavoro, impegno e studio delle migliori soluzioni.

Il risultato è un Supermercato moderno e raffinato, con un design d’impatto che si sposa armoniosamente con i valori Despar e sottolinea l’evidente legame con il territorio.

Prodotti freschi, italiani e della tradizione piemontese sono il punto di forza di questo punto vendita. Il design ricercato si incontra perfettamente con la praticità necessaria per fare la spesa e la qualità dei prodotti a marchio in assortimento, per il 98% di origine italiana.

Ampliati in superficie ed assortimento i reparti dedicati ai freschi e freschissimi.

Rafforzata l’offerta di ortofrutta con attenzione ai prodotti locali e quella di prodotti take away, soprattutto in gastronomia e macelleria. È stato ridisegnato il reparto di panetteria, ripensato per offrire ogni giorno pane, focaccia e altri golosi prodotti da forno sempre fragranti e gustosi.

“Il Supermercato di San Salvatore è da anni punto di riferimento di tanti clienti, che ci danno fiducia e si sono affidati a noi anche nel periodo più difficile della pandemia. Il nostro obiettivo è quello di semplificare la spesa del consumatore e garantire un’esperienza di acquisto facile, conveniente e di qualità” affermano con entusiasmo Donatella e Salvatore, titolari del punto di vendita e dei Despar di Casale Monferrato e Villanova D’Asti.

Il punto vendita si distingue anche per le sue scelte sostenibili e a basso impatto ambientale: l’illuminazione totalmente a led e un sistema di refrigerazione di ultima generazione, permettono di offrire un servizio di qualità, diminuendo i consumi e rispettando l’ambiente.

Ricreata un’area coffee break, dove i clienti possono gustare un ottimo caffè. Più spazio dedicato al parcheggio riservato alla clientela. Il punto di vendita fornisce alla comunità anche il servizio di spesa a domicilio.

Il Despar di Via Ernesto Panza è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12.30 e dalle 16 alle 20, il sabato dalle 8 alle 13 e dalle 15 alle 20, la domenica dalle 8.30 alle 12.30.