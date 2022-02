Lo specialista di anca e ginocchio

Artrosi, male senza età

E’ una malattia articolare molto diffusa, non solo della terza età. L’OMS stima che il 25% degli adulti ne soffra. Le cause: invecchiamento, peso eccessivo, lavori usuranti e anche certe attività sportive



Prevenire è meglio

È fondamentale che l’artrosi venga diagnosticata precocemente, in modo da poter garantire al paziente un approccio di tipo conservativo cioè non chirurgico

Visite specialistiche

Un ortopedico specializzato può diagnosticare precocemente l'insorgenza di patologie e valutare le terapie adeguate (fisioterapia, farmaci o interventi)

Chirurgia robotica su misura

L’uso innovativo della tecnologia – guidata sempre dalla mano esperta dello specialista - ci permette di raggiungere una massima accuratezza del gesto chirurgico: minor danno tissutale e incisioni mini invasive

Recupero "fast" in chirurgia protesica

Solo in unità operative altamente specializzate è possibile attivare un percorso post operatorio ‘fast track’: il paziente può recuperare l’autonomia funzionale rapidamente. Il giorno stesso dell'intervento il paziente sarà in grado di camminare!

Antonello Della Rocca, è un esperto del settore. Laureato in Medicina e Chirurgia all’Università di Roma “La Sapienza” e specializzato in Ortopedia e Traumatologia, lavoro presso l’Humanitas di Rozzano (Milano), punto di riferimento per il trattamento delle patologie dell’anca e del ginocchio al fianco con il professor Guido Grappiolo

