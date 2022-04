Speed Queen, tecnologia per un bucato perfetto

Ha aperto ad Alessandria, in via Isonzo 65 (di fronte al Mc Donald’s) Speed Queen, lavanderia self-service leader mondiale nel settore. Comodità – è aperta 7 giorni su 7 dalle 7 alle 22 – affidabilità ed efficienza per combattere lo sporco, anche quello più intenso.

Grazie alla tecnologia avanzata, le macchine di ultima generazione sono in grado di restituire un bucato perfetto in poco più di mezz’ora, con la sicurezza di avere i panni puliti ed igienizzati. Speed Queen ha fatto della massima attenzione all’igiene uno dei suoi punti di forza: vengono impiegati solo detersivi ed ammorbidenti ipoallergenici, già compresi nel servizio. Inoltre si utilizza solo acqua ozonizzata, così da ridurre la carica batterica di oltre il 90 per cento.





Sono a disposizione 19 macchine tra lavatrici ed asciugatrici, tra cui alcune da 20 Kg, proprio per grandi volumi (trapunte, per esempio). Utilizzarle è molto semplice ed intuitivo attraverso il display centrale. Si può pagare in contanti o con la ‘card Speed Queen’ con credito a scalare. Si ottiene immediatamente, non ha costi di emissione o ricarica, non scade e si ha un vantaggio ulteriore: 1 euro di sconto ad ogni lavaggio ed 1 euro ogni 15 minuti di asciugatura.



Sporco intenso? Nessun problema: il programma apposito utilizza uno sgrassatore particolare che fa andar via anche le macchie di grasso più ostinate dalle tute da lavoro.

E per i nostri amici a quattro zampe è predisposto un corner apposta dove lavare e asciugare i tessuti con cui vengono a contatto, per un’igiene imbattibile di cucce, copertine e accessori. Ampio parcheggio a vostra disposizione.

Per tutto aprile fare il bucato da Speed Queen è ancora più conveniente: sconto del 50% sui lavaggi se utilizzi il credito della card. Sabato 2 e domenica 3 aprile se fai la card, riceverai in omaggio il borsone Speed Queen.



Speed Queen

Lavanderia self-service

Via Isonzo 65 (di fronte al McDonald’s)

Info e assistenza: 366.2570218

Anche su Facebook @speedqueenalessandria