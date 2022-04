Rendi funzionali ed esclusivi i tuoi spazi all'aperto con le proposte di Punto Tenda

Le pergole rappresentano la naturale prosecuzione dell'ambiente interno proiettato verso l'esterno e sono la soluzione ideale per vivere gli spazi all'aperto senza doversi preoccupare delle condizioni atmosferiche (pioggia, vento).

PUNTO TENDA è da sempre protagonista del dialogo con l'ambiente esterno, grazie alla capacità di creare atmosfere suggestive ed uniche e di realizzare soluzioni innovative, contemporanee e dal design accattivante. I pergolati hanno rivoluzionato il modo di vivere e concepire gli spazi esterni, andando a creare, con eleganza essenziale, ogni contesto outdoor.

Le coperture solari PUNTO TENDA sono sintesi di stile, qualità, innovazione. Anche quest'anno, per gli aventi diritto, è possibile usufruire dell'ECOBONUS DEL 50%, per il risparmio energetico. Ma le proposte non finiscono qui: PUNTO TENDA offre inoltre una vastissima gamma di TENDE DA SOLE E ZANZARIERE.

Ci puoi trovare a: