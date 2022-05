Punto Tenda: una storia di qualità e passione

L'estate è alle porte, e per vivere al meglio gli spazi all'aperto come terrazzi e giardini, creando ampie zone d'ombra da godersi in totale relax, ci sono dei prodotti innovativi e di qualità garantita: tende da sole, pergole, pergole bioclimatiche e zanzariere.

Punto Tenda, oltre ad avere tutto ciò, offre una vastissima gamma di tessuti e colori ideati per soddisfare tutte le esigenze e i gusti della vasta clientela. Anche quest'anno si può approfittare dell'EcoBonus per il risparmio energetico e risparmiare così il 50% (per gli aventi diritto). Inoltre, passando presso le nostre sedi, si può usufruire di pagamenti agevolati da concordare insieme.

Punto Tenda si trova a:

Gavi - Località Bettolino 3 - telefono 0143 645054

- Località Bettolino 3 - telefono 0143 645054 Serravalle Scrivia - Via Martiri della Benedicta 58 - telefono 349 1994675

- Via Martiri della Benedicta 58 - telefono 349 1994675 Tortona - Via Arzani 50/52 angolo via Fratelli Pepe - telefono 0131 813444

Mail info@puntotenda.net

Ci trovi anche su Facebook, Instagram e sul sito www.puntotenda.net