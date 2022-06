Venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 luglio torna, a Borgoratto, l'appuntamento con la tradizionale Sagra degli Gnocchi.

Un evento importante, per il paese ma non solo, tanto da essere arrivato all'edizione numero 20: tutte le sere, grazie all'impegno della Pro loco, stand aperti a partire dalle 19 per proporre gnocchi in tutte le salse. E poi musica e balli.