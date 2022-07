Marzone Servizi Immobiliari: trent'anni di esperienza nel settore

È un’esperienza trentennale quella vantata da Raffaele Marzone, amministratore delegato dell’agenzia immobiliare Marzone con sede in via Edilio Raggio 19 a Novi Ligure. «Gravito nel settore immobiliare ormai da trent’anni, ho iniziato nel ‘92 e non mi sono più fermato - racconta Raffaele Marzone - Nel 2000 ho costituito la società ‘Studio Novi due sas’ e sono rimasto affiliato a un noto franchising immobiliare poi, dal 1° dicembre 2020, ho rinnovato completamente l’immagine della società creando il brand “Marzone”».

L’acquisto di una casa rappresenta un momento importante sia per l’impegno economico, sia per le persone coinvolte in un vero e proprio progetto di vita. «Durante la trattativa dell’immobile seguiamo i nostri clienti con serietà e professionalità - sottolinea ancora Marzone - Grazie alla conoscenza approfondita del territorio, siamo in grado di soddisfare le richieste di tutti i nostri clienti, garantendo loro un’esperienza sicura e serena».

L’agenzia offre diversi servizi tra cui: valutazione dell’immobile, realizzazione di servizi fotografici e video, pubblicizzazione dell’immobile su carta stampata, sui siti e social network dell'agenzia ma anche sui più importanti portali immobiliari, stesura e registrazione dei contratti, preventivi per ristrutturazioni tramite imprese di fiducia, redazione APE e assistenza urbanistico-catastale attraverso tecnici di fiducia, visure storiche dell’immobile e ispezioni ipotecarie, assistenza per eventuali richieste di mutuo e gestione della documentazione da inviare al perito, richiesta preventivi da notai di fiducia e gestione della documentazione da inviare al notaio prescelto.

«Il nostro volantino informativo ha una tiratura di 20mila copie circa e viene distribuito a Novi Ligure e dintorni, oltre alla pubblicità ad ampio raggio che offriamo sui network, in televisione e attraverso le emittenti radiofoniche - conclude - I professionisti di cui mi avvalgo sono molto qualificati e si aggiornano costantemente per migliorarsi. Ognuno di noi ha trovato lo spazio per esprimere il proprio talento ma sempre seguendo un metodo condiviso. Ed è proprio questo il segreto del nostro successo».

Per informazioni:

telefono: 0143 746636 - 348 7824348

sito: Marzone Servizi Immobiliari

social: Facebook, Instagram