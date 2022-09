Telepass point all'Eni station di via G. Bruno

L’unico Telepass Point ad Alessandria? In via Giordano Bruno 71, presso la stazione di servizio Eni di Federico Mazzoleni, da 53 anni nel settore dei rifornimenti e dei servizi agli automobilisti.

Una garanzia di affidabilità per chi utilizza il telepedaggio autostradale, sempre più comodo per evitare le code al casello.

Dal maggio scorso è dunque possibile sottoscrivere un nuovo contratto Telepass ed averlo subito attivo, nel tempo di un rifornimento, comodamente in città, tra una commissione e un pieno di carburante.

Ad occuparsi delle pratiche e dell’assistenza è Laura Testa, la quale spiega i servizi a disposizione degli utenti: “L’automobilista – espletate le formalità burocratiche – riceve subito il dispositivo immediatamente funzionante, grazie alla procedura computerizzata e alla firma digitale. Si può scegliere tra le due versioni: valido per le autostrade italiane o per quelle europee”.

La consegna è dunque immediata, ma i clienti possono rivolgersi a loro anche per la restituzione in caso di risoluzione del contratto o per la sostituzione, se malfunzionante. In entrambi i casi la procedura è veloce e completata in pochi click. Si riparte con il Telepass nuovo.

“Chi è già cliente può affidarsi a noi anche per una veloce assistenza sul cambio targa associata o per ricevere informazioni di base sul suo utilizzo e sui servizi associati”, continua, “Siamo a disposizione degli utenti, dal lunedì al sabato, dalle 8,30 alle 19, in orario di esercizio”.

Non solo rifornimento alla stazione di servizio Mazzoleni, proprietario di altri due distributori a marchio Eni in via Marengo (zona Mc Donald’s) e a Castelletto Monferrato: autolavaggio completo, self-service o manuale per interno ed esterno, anche con sanificazione, rabbocco ad Blue e pagamento bollettini premarcati e ‘PagoPA’.

Facebook @autolavaggio/telepass point Eni Mazzoleni

Tel: 0131 222488

E-mail: mazzoleni.federico@libero.it