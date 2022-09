Il 'manifesto' dei costruttori per il prossimo Parlamento

Le elezioni per il rinnovo del Parlamento rappresentano un momento importante anche per il mondo delle costruzioni. Infatti, la crescita record registrata dal Pil lo scorso anno, pari al 6,6%, è stata possibile grazie al contributo del settore delle costruzioni. D’altronde, il settore rappresenta il 9,6% del Pil e dà lavoro a 1.400.000 persone.

“Questi dati altamente positivi, però – sottolinea Paolo Valvassore, presidente del Collegio Costruttori ANCE di Alessandria – debbono purtroppo fare i conti con alcune emergenze che rischiano di frenare bruscamente una ripresa in atto. A cominciare l’Ance chiede lo sblocco immediato della cessione dei crediti fiscali per tutti i lavori già contrattualizzati, il pagamento immediato delle imprese da parte della pubblica amministrazione, l’introduzione per i lavori pubblici di un meccanismo

strutturale di revisione prezzi semplice ed automatico e agevolare la rinegoziazione legata al caro materiali nei lavori privati ”.

Un altro dei temi ritenuti decisivi dai costruttori è quello del rinnovo delle città attraverso interventi di rigenerazione urbana con il riuso e il recupero del patrimonio edilizio esistente.

“Se pensiamo che la legge urbanistica in vigore ha compiuto 80 anni - sottolinea Paolo Valvassore – sono quanto mai urgenti nuovi strumenti di pianificazione per una gestione del territorio, semplice e flessibile, in linea con gli obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale. Inoltre, da sempre – aggiunge il presidente ANCE Alessandria – ho manifestato la necessità di un nuovo modello di edilizia sociale e, oggi, i cambiamenti strutturali della popolazione, il perdurare delle gravi difficoltà economiche e l’emergere di nuove povertà, stanno evidenziando una nuova domanda abitativa articolata che richiede di ideare e avviare politiche abitative di medio-lungo termine, integrate nella dimensione urbana e che tengano insieme una pluralità di dimensioni energetiche, ambientali, economiche e sociali”.

La transizione verso la sostenibilità ambientale, sociale e di governance è una delle sfide più complesse che siamo chiamati ad affrontare, in particolare da parte del mondo delle costruzioni: “per questo evidenzia il presidente Valvassore – servono strumenti, iniziative e politiche adeguate e coerenti capaci di supportare questo processo di cambiamento epocale”.

Il PNRR rappresenta un’occasione senza precedenti occorre pertanto – afferma il Presidente Valvassore - “dare rapida attuazione agli investimenti e alle riforme previste. A tale fine occorre un nuovo codice dei lavori pubblici, in quanto strumento essenziale per la realizzazione di opere in tempi e costi certi”.

Il settore dell’edilizia necessita di circa 60.000 nuovi addetti e ciò presuppone una valorizzazione del lavoro edile nella sua accezione più elevata in termini di regolarità, formazione e sicurezza, secondo il percorso già intrapreso dall’ANCE e dalle altre parti sociali con i rinnovi dei CCNL. “Ci auguriamo – conclude il presidente dei costruttori della provincia di Alessandria – che il nuovo Parlamento affronti rapidamente queste problematiche di estrema importanza per lo sviluppo del nostro Paese”.