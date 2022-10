La cucina dei 'vip' arriva ad Alessandria

Un'azienda consolidata nel settore da cinquant'anni e che fa del design e della qualità i propri punti di forza: si tratta di Aran Cucine, famoso costruttore con nove stabilimenti ad Atri, in provincia di Teramo. Aran possiede sessanta negozi in Italia e, tra questi, c'è anche quello alessandrino in via Lanza 11, che verrà inaugurato ufficialmente proprio questa sera dalle 19 alle 21.30. Il titolare del negozio, Roberto Voltolini, milanese di origine e mobiliere da trent'anni, ci racconta la sua esperienza.



Roberto, come nasce Aran Cucine?

Aran è un costruttore e non un assemblatore, come molti nostri competitor e realizza tutti i componenti in totale autonomia, dalla cassa all'antina, fino alla verniciatura. Le scocche sono trattare con materiali idrorepellenti per resistere all'acqua e ai vapori che si sviluppano in cucina. Aran è un prodotto internazionale, specializzato nel design: ha arredato tutto il 432 Park Avenue, il grattacielo sorto dopo l'abbattimento delle Torri Gemelle fornendo cucine, living e camere da letto. Dunque, Jennifer Lopez e Lewis Hamilton possiedono le nostre cucine. Ma non solo: Aran ha anche arredato la casa del Grande Fratello, dalla prima edizione fino ad oggi. Sappiamo differenziarci e per noi, è motivo di grande orgoglio.

Quali sono le caratteristiche di Aran?

Le nostre cucine spaziano da un design moderno, all'ultra moderno fino al più classico. Aran rappresenta il prodotto di arredamento italiano più venduto al mondo ma in Italia si conosce poco perché su strada è arrivato negli ultimi anni, prima preferiva dedicarsi al mercato estero oppure costruire telature specializzate. Abbiamo più di mille finiture, dal laminato tradizionale alla cucina in vetro e in pietra, mentre per gli elettrodomestici ci affidiamo ai fornitori esterni. Le cucine hanno una modularità che va a multipli di 13 e i piani sono progettati e regolati seguendo l'altezza del cliente in modo da garantire il massimo del comfort durante l'utilizzo. Anche l'altezza degli zoccolini va in questa direzione: sono più arretrati rispetto alle cucine normali, così da potersi avvicinare al meglio al piano di lavoro e hanno anche altezze differenti. Il tutto per rendere la zona isola, sia fisicamente che visivamente, il più possibile simile al soggiorno. Infatti, i nuovi dettami dell'architettura, prevedono che la cucina sia unita al living, cercando di nasconderla il più possibile, tant'è che realizziamo anche armadi per racchiudere elettrodomestici o utensili. Aran è molto attenta all'ambiente e utilizza anche materiali riciclati e riciclabili, laccature e resine vegetali.

Aran vanta anche grandi collaborazioni...

Stefano Boeri, l'architetto che ha progettato il Bosco Verticale, ha disegnato 'Oasi', declinando il tema della coesistenza uomo-albero attraverso un oggetto d’arredo: al centro del corpo-cucina fuoriesce un albero di limoni con all'interno un sistema di irrigazione per facilitarne la manutenzione. Un altro dei nostri designer è il giapponese Makio Hasuike, compasso d'oro all'architettura, che ha progettato 'Sipario', con un’isola sospesa dal pavimento, disponibile in diverse finiture e può fungere da piano di lavoro oltre che da tavolo per momenti conviviali. E poi c'è anche il progetto 'CUCINAnD’O' dello chef milanese Davide Oldani, dove la definizione e la distribuzione degli spazi rispecchiano i valori di cucina sostenibile e di essenzialità, di cui lo stesso Oldani è portatore.

Insomma, ce n'è davvero per tutti i gusti

Certamente e questa è una delle peculiarità di Aran: non esistono clienti di serie A o clienti di serie B, ognuno di loro ha per noi lo stesso valore. Per questo, abbiamo una vasta gamma di scelta per ogni tipologia di cliente e di spesa. La soddisfazione e la felicità dei clienti è la nostra missione. Tra l'altro, Elisa Broveglio, la mia collaboratrice, è bravissima a tradurre le mie idee a livello pratico attraverso i rendering: l'obiettivo è dare al cliente il proprio 'sogno di cucina', unendo al sapore estetico quello pratico e funzionale, consigliando materiali e costruzioni, in base alle diverse esigenze.

