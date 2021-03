Biologa nutrizionista, specializzata in scienza dell’alimentazione umana ed esperta in nutrizione e integrazione sportiva. Esercita la professione presso diversi centri polispecialistici: a Basiglio (Milano3), presso il Centro di Medicina Preventiva e dello Sport dell’Università di Torino SUISM, nonché ad Alessandria, Acqui Terme e Nizza Monferrato. Divulgatrice scientifica e consulente di TV, radio e giornali.

In particolare, nel corso degli anni ha partecipato a programmi televisivi come In Forma su Sky Sport, Dimartedì su LA7, Mela Verde su Canale 5, Buono a Sapersi, La Prova del Cuoco, Tutto Chiaro ed Elisir su Raiuno.

È autrice del libro “La dieta della camminata” casa editrice Tecniche Nuove

Tutti i venerdì mattina alle 11.20 ha una rubrica su www.radiovallebelbo.it.

Gestisce con dedizione da diversi anni il suo sito web www.nutrizionismi.it.

Potete seguirla sul suo profilo Instagram come @nutrizionistas e sulla pagina Facebook Nutrizionismi.



Numero di telefono: 389 9825841

Email: sara.cordara@nutrizionismi.it