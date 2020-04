Derthona: vota il quintetto dei sogni

TORTONA - Pallacanestro ferma al palo, causa Coronavirus. Si gioca virtualmente, con i sogni, i social e la fantasia. Il Derthona basket, per alimentare il legame con i propri tifosi anche in questa fase di stop forzato, ha ideato e lanciato un sondaggio per decidere il quintetto dei sogni nella storia dei campionati di A2 disputati dai Leoni. Un modo divertente per giocare mettendo insieme cinque giocatori, divisi per ruolo, che più hanno stuzzicato la fantasia dei tifosi bianconeri.

Nella prima fase sono stati addirittura 70 i giocatori ammessi alla selezione, tutti quelli che almeno una volta hanno indossato la casacca dei Leoni in A2. Al termine di questa fase sono stati selezionati i tre finalisti per ruolo. Marco Spissu, Glenn Cosey e Alex Simoncelli tra i playmaker; Ramon Galloway, Phil Greene IV e Derrick Marks tra le guardie; Mirza Alibegovic, Melvin Johnson, Leone Gioria tra le ali piccole; Paulius Sorokas, Giampaolo Ricci e De’Mon Brooks tra le ali forti e Luca Garri, Andrejs Gražulis e Quirino De Laurentiis tra i centri.

Tanti stranieri in lizza, con sei italiani in finale e con solo Grazulis e De Laurentiis come rappresentanti dell’attuale squadra bianconera. Spissu, Garri e Sorokas hanno avuto le percentuali maggiori. De Laurentiis ha battuto in volata Valerio Cucci. Ora il club bianconero lancia la seconda fase del contest. I quindici giocatori rimasti in gara si sfideranno, ruolo per ruolo. E i supporters avranno 72 ore di tempo per scegliere (utilizzando i canali social del club) chi inserire nel Quintetto Ideale. Si parte dai playmaker: Spissu contro Cosey e Simoncelli.