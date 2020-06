eLeague Junior nel PalaFerraris virtuale

CASALE - La eLeague della Junior avrà uno scenario speciale. La Junior Casale “All Time Classic” eLeague, il torneo nel fine settimana (dal 5 al 7 giugno), si giocherà in un PalaFerraris virtuale e vedrà di scena le più grandi squadre Nba della storia, dai Bulls ai Lakers.

La conclusione della kermesse dedicata ai gamers di tutt’Italia – dai quarti alla finale - sarà infatti disputata all'interno di un'arena virtuale interamente personalizzata grazie al supporto tecnico di Top Players.

Lo ha annunciato il club rossoblù, lanciato nell’organizzazione del torneo eSports. “Junior Casale ha offerto una nuova opportunità di investimento ai propri sponsor – si legge nel comunicato del club -. La personalizzazione parte dal naming: sarà la "e-volution air” arena, ovvero il brand dell'offerta di connettività fissa e mobile dell'azienda casalese Lan Service. Sul campo da gioco marchi ormai storici legati al nostro club: Krumiri Rossi, Novipiù e Zerbinati. Sui led a bordocampo ci saranno Dream Team, ParentesiKuadra, Mix e Av4”.

“Tornare” al palazzetto con i tifosi rossoblù è l’obiettivo di Giacomo Carrera, gm della Junior Casale. “Il mondo degli eSports è ancora tutto da scoprire e abbiamo approfittato di questo stop forzato per iniziare ad avvicinarci. Il nostro palazzetto da troppo tempo è vuoto e l’idea di poter riaprire le porte, anche se solo virtualmente, con le squadre che hanno fatto la storia della Nba ci è sembrata da subito un'occasione da prendere al volo. Ringraziamo Top Players e ONELabMilano per la loro preziosa collaborazione in questo progetto e spero che i nostri tifosi partecipino al torneo e che seguano le dirette delle partite della domenica per ‘tornare’ al Palazzetto con noi”.

Queste invece le considerazioni di Massimiliano Mapelli (Top Players): "La realizzazione del la ‘e-volution air’ Arena è il punto di incontro tra le leggende NBA e la Junior Casale. Vedere Larry Bird, Magic Johnson e Michael Jordan sfidarsi nella rappresentazione del palazzetto di Casale Monferrato è punto di soddisfazione ed emozione per noi, appassionati di eSports e di basket. Le Final Eight del torneo si svolgeranno in una lega online, che potrà restare attiva anche ben oltre la fine del torneo, fungendo da palestra per chi vorrà entrarvi e ripetere le emozioni dell'All Time Classic eLeague".