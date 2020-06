Crespi è il coach leggenda di Casale

CASALE - Marco Crespi vince la tappa casalese del concorso #SfidaCoach della Lega.

Un successo meritato per il tecnico della promozione in A1, ma anche molto combattuto. Crespi, infatti, ha prevalso sull’altro finalista, Marco Ramondino, per soli 16 voti.

Il consenso dei tifosi rossoblù si è manifestato sui canali social del club dando vita ad un testa a testa. Intervistato da Piero Scibetta della Junior, dopo il successo Crespi, apprezzato commentatore di Sky e commissario tecnico della Nazionale svedese femminile, ha raccontato i suoi sei anni a Casale, tra ricordi, analisi e commozioni.

Intervista da seguire sulla pagina Facebook del club. Ora Crespi entra nel tabellone della Lega nazionale Pallacanestro per confrontarsi con gli altri vincitori di “tappa” nella fase nazionale del contest.