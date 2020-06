Contest: Caenazzo e Crespi eliminati

ALESSANDRIA - Fine avventura per Aldo Caenazzo e Marco Crespi. Nonostante l’impegno dei tifosi delle due formazioni della provincia, i due allenatori leggenda di Derthona e Casale escono di scena nel contest organizzato dalla Lega Nazionale Pallacanestro. Aldo Caenazzo si è dovuto arrendere con un netto 62% a 38% a Massimo Mangano, coach Leggenda di Scafati ed ex allenatore anche ad Alessandria negli Anni 70. Una sconfitta netta, che nulla toglie al bel percorso fatto dal professore tortonese in questo concorso.

Sconfitta in volata invece per il casalese Marco Crespi che nel primo turno ha avuto la peggio con Frank Vitucci rappresentante di Imola e attuale tecnico di Brindisi con uno stretto 54% a 46%. Anche per l’ex tecnico della Junior Casale e attuale commentatore Sky, la soddisfazione di aver rappresentato il club rossoblù in questa competizione.

Nel primo turno gli altri risultati del contest sono stati i seguenti: Lino Lardo (Rieti) ha battuto col 52% Michele Carrea (Biella). Cesare Ciocca (Bergamo) ha bruciato per una manciata di voti (50.9% a 49,1%) Sandro Dell’Agnello (Forlì). Gianmarco Pozzecco per Capo d’Orlando ha stracciato (86%) il rappresentante di Orzinuovi Riccardo Eliantonio (14%). Franco Marcelletti (Verona) ha prevalso col 65% dei voti su Spiro Leka di Ferrara. Ancora in fase di svolgimento le sfide che mettono di fronte Gianfranco Benvenuti (Trapani) e Franco Ciani (Agrigento), Adriano Vertemati (Treviglio) e Davide Villa (Milano) e Gabriele Ceccarelli (Montegranaro) e Lino Lardo (San Severo)

Al termine del primo turno, alle 9 Leggende promosse agli ottavi di finale, si unirà la «testa di serie» Piero Bucchi/Napoli. Gli ottavi si svolgeranno dal 20 al 25 giugno, i quarti dal 27-29 giugno con ripescaggio dei 3 migliori perdenti. Seguiranno semifinali (1-3 luglio) e la Finale, che scatterà il 6 luglio. Il 7 conosceremo la «Leggenda tra le Leggende della panchina» di A2.