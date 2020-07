Bertram mette Gazzotti in area

TORTONA - Ora è ufficiale. Giulio Gazzotti, ala centro di 28 anni e 202 cm, ha firmato un contratto biennale con la Bertram Derthona. La trattativa, chiusa nei giorni scorsi, porta in bianconero un giocatore dai trascorsi importanti anche in Serie A (Cremona, oltre 100 presenze, soprattutto), che ha concluso la scorsa stagione in A2 Est a Udine. «Siamo contenti che Giulio abbia deciso di proseguire la propria carriera al Derthona Basket – spiega Marco Picchi, amministratore delegato del club – perché lo riteniamo un giocatore versatile, in grado di aprire il campo con il tiro da fuori, e che vanta importanti esperienze anche nel campionato di Serie A. Sarà un elemento importante del roster».

L’ufficialità di Gazzotti chiude la porta alla conferma di Rei Pullazi, che non ha accettato la proposta di ridiscussione del contratto in essere con la società. Gazzotti sarà il primo cambio di un reparto lunghi che vede in Luca Severini e Jalen Cannon i due titolari, e verrà completato da un under che affiancherà Seck.