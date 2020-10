Zerbinati: «Sicuri del nostro valore»

CASALE - Di fronte all’emergenza infortuni che ha colpito la squadra e dopo le due sconfitte nette di SuperCoppa nei derby con Biella e Tortona, il presidente della JB Monferrato Simone Zerbinati interviene – tramite una nota del club - per esprimere il suo punto di vista su questa complessa preseason e sulle prospettive della stagione minacciata dalla pandemia Covid 19. Domenica la Novipiù ospita la Reale Mutua Torino (ore 18 al PalaFerraris di Casale). Un impegno che, viste le tante assenze del gruppo di coach Mattia Ferrari, appare proibitivo.

«Sarà una partita molto difficile, lo sappiamo. Conosciamo le tantissime difficoltà la squadra sta affrontando ogni giorno, dovendo rinunciare a molti giocatori sia senior che giovani, e questo non può che minare la qualità degli allenamenti. Naturalmente tutto questo fa parte del gioco e non è colpa di nessuno, bisogna semplicemente avere pazienza e aspettare di vedere all'opera la squadra che abbiamo costruito. Non abbiamo alcun dubbio sulla bontà delle scelte fatte».

Una fiducia che il presidente ha anche espresso direttamete alla squadra e allo staff «Dopo la partita di domenica scorsa io e altri componenti della proprietà abbiamo voluto incontrare tutti, squadra e staff, per ribadire la nostra serenità nel loro lavoro e la nostra consapevolezza dell'impegno che ogni componente del club sta mettendo ogni giorno nella costruzione del nostro programma. Abbiamo visto della naturale delusione domenica scorsa, perché perdere non può piacere a nessuno, ma desideriamo che tutti tengano l'attenzione e l'entusiasmo sulla ‘Big Picture’, non saranno certo queste partite a definire il futuro».

Il futuro, appunto, che appare molto complicato tenuto conto delle tantissime norme e obblighi da rispettare per far fronte all'emergenza Covid-19.

«Mercoledì siamo andati a incontrare i vertici di Lnp- il presidente Pietro Basciano, il segretario generale Massimo Faraoni, il responsabile delle relazioni istituzionali Pino Gonella - per presentarci in maniera istituzionale e condividere insieme a loro la nostra idea di club e confrontarci su tutte le problematiche attuali. Ci troviamo di fronte a situazioni ben più complesse dell'organizzazione di una stagione sportiva, ma siamo assolutamente allineati e saremo pronti a fare tutto il necessario per garantire a tutti di svolgere il proprio lavoro in massima sicurezza, sperando che questa situazione di emergenza sanitaria finisca il prima possibile».