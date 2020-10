Bertram 'corale' mette sotto Biella

VOGHER - La Bertram chiude con un successo la prima fase della SuperCoppa. Battuta 83-72 la Bottega Verde Biella al termine di una gara – di fronte ancora al pubblico ridotto – condotta e controllata dalla squadra di coach Marco Ramondino che domina a rimbalzo (44-26) e negli assist (Fabi 16 punti, Cannon 15). Da sottolineare anche la prova totale di Mascolo (11 punti, 9 rimbalzi e 8 falli subiti), e gli 8 assist di Sanders (con 11 punti).

Equilibrio nel primo quarto. Tortona con lo stesso quintetto visto a Casale con Mascolo in regia e Tavernelli ancora out per un problema muscolare. Recuperato invece Cannon, fermo in settimana per dolori alla schiena. Primo stop sul 25-20. Ramondino ruota 4 dei suoi, lasciando il solo Mascolo in campo. Biella ribatte colpo su colpo. A metà parziale Bertram sul +7 (37-30).

Alza il ritmo Tortona nella ripresa. Mascolo in penetrazione sigla il +15 (57-42) a metà frazione. E al 30’ gap praticamente invariato sul 63-49. Strappo Ambrosin-Sanders con due triple che valgono il +21 (74-53) in avvio di ultima frazione. Leoni fino al +22 (83-61) in pieno controllo, ma autori di un finale deconcentrato. La squadra alza troppo presto il pedale dell’attenzione e Biella ne approfitta per piazzare un 11-0 di parziale (7 punti Pollone) che 'sporca' la prestazione dei padroni di casa. Ora mente al campionato che, salvo novità, dovrebbe iniziare il 22 novembre.

Bertram- Bottega Verde 83-72

(25-20, 46-38, 63-49)

Bertram Derthona: Mascolo 11, Severini 8, Ambrosin 11, Sanders 11, Morgillo 4, Gazzotti 5, Graziani 2, Cannon 15, Fabi 16, Ciadini, Sackey. N.e.: Tavernelli. All. Ramondino

Bottega Verde Biella: Laganà 17, Bertetti 7, Vincini 2, Pollone 18, Miaschi 10, Aimone, Hawkins 8, Barbante 2, Moretti, Lugic 8, Loro. N.e.: Berdini. All. Squarcina