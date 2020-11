Un caso Covid-19, Novipiù non gioca

TRAPANI - Un caso di positività al Covid-19: rinviata la partita Trapani-Novipiù che si sarebbe dovuta giocare pochi minuti fa al «PalaIlio» della città siciliana.

Il caso di positività è stato riscontrato in seguito ai tamponi effettuati, come da protocollo, ieri sera (entro le 48 ore dalla gara che si sarebbe dovuta disputare alle ore 18). Così è scattato il protocollo di emergenza. I due club si sono accordati per il rinvio (data da destinarsi) ed hanno diffuso un comunicato congiunto. «Le due società hanno ritenuto opportuno il rinvio della gara – si legge nella nota - al fine di evitare inutili rischi di contagio per le due formazioni». Il gruppo rossoblù rientrerà domattina dalla Sicilia.