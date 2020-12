Crollo Novipiù con Orzinuovi

CASALE - Brutto risveglio per la Novipiù. I rossoblù, dopo tre vittorie in fila, subiscono una sconfitta umiliante, in casa da Orzinuovi: 71-109 con la squadra di coach Mattia Ferrari che, in un attimo, sembra tornata quella della preseason. Una sconfitta difficilmente spiegabile, almeno nelle proporzioni. E’ vero che i bresciani, trascinati dal trio Hollis-Miles-Mastellari, hanno tirato con un irreale 17/24 da tre, ma dalla Novipiù di Redivo e del rientrante Martinoni ci si aspettava qualcosa di più.

La partita, iniziata in perfetto equilibrio (20-20 al 10’), è svolata nella seconda frazione dove Orzi ha strappato (37-22) chiudendo all’intervallo sul +15 (42-57). Nella ripresa invece della rimonta JBM è stata l’Agribertocchi a dilatare il gap fino alle proporzioni imbarazzanti dell’ultimo periodo. Ultimo periodo che Ferrari ha utilizzato per far rifiatare alcuni giocatori e per dare minuti a qualche giovane.

Una sconfitta da analizzare. Mercoledì si torna in campo contro l’Urania (recupero della quarta giornata) al PalaFerraris: l’occasione per provare a riscattarsi subito.

Novipiù- Agribertocchi 71-109

(20-20, 42-57, 54-87)

JB Monferrato: F. Valentini 11, Redivo 19, Thompson 18, Camara 14, Sirchia, Donzelli 2, Lomele 1, Giombini 2, Cappelletti, Martinoni 4. Ne: Avonto, Galluzzi. All. Ferrari

Agribertocchi Orzinuovi: Spanghero 11, Miles 18, Martini14 , Hollis 18, Mastellari 18, Galmarini 4, Cassar 7, Zilli 9, Rupil, Guerra. Ne: Tilliander. All. Corbani