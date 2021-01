Novipiù: Camara è tornato a casa

CASALE - I controlli eseguiti nella serata di ieri all’ospedale di Voghera su Gora Camara, infortunato durante il derby Bertram-Novipiù, hanno dato esito negativo. L’atleta ha così potuto far ritorno a casa. Questa la notizia ufficiale diffusa dalla JB Monferrato.

Camara si era infortunato in uno scontro di gioco durante la partita stravinta dal Derthona e aveva dovuto lasciare il campo in barella. Il giocatore era stato trasportato al nosocomio Voghera per accertamenti che hanno escluso fratture o altre lesioni. Camara è stato dimesso hià nella serata e ha fatto ritorno a Casale Monferrato. Nei prossimi giorni verrà rivalutato dallo staff medico del club.

Da segnalare il fair play della Bertram, che ha ripreso il post facebook della notizia, augurando pronta guarigione al centro rossoblù.