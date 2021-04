Monleale, stop nei quarti

NOVI LIGURE - La capolista è forte, ma Monleale Sportleale la affronta a testa alta. Si illude anche, la squadra di Cintori, di portare la serie a gara3, sfruttando il fattore campo, al pattinodromo di Novi, dopo il 7-2 per i Diavoli Vicenza nella prima sfida. Non inganni il punteggio finale, 9-4 per gli ospiti, perché fino a metà del secondo tempo gli orange sono in corsa.

Mattatore, per la prima della classe, una vecchia conoscenza di Monleale, Andrea Delfino, giocatore fra i più forti di sempre: tripletta nella partenza lanciata, nulla può Peruzzi. Prima dell'intervallo accorcia capitan Faravelli e a inizio ripresa Cortenova avvicina ancora i locali. I vicentini ristabiliscono le distanze con Pace (su assist delo scatenato Delfino), ma Monleale è vivo e reagisce, terza rete con Ghiglione. Potrebbe essere pareggio, ma gli arbitri decretano un discutibile "no goal" sul tiro di Matia Pagani, con disco che carambola alle spalle di Frigo, goalie dei DIavoli.

E' la svolta: subentra un po' di nervosismo, qualche fallo di troppo dei padroni di casa per i power che Vicenza sfrutta per volare sul 9-3. Sportleale ha, però, la forza di segnare ancora, con il giovane Lorenzo Pagani, per il 4-9 finale.

Ora i tortonesi restano in corsa per la Coppa Italia, ancora ripartendo dai quarti di finale.