Viaggio nella Maturità 2020: Federico Giacobbe

OVADA - Prosegue il nostro viaggio estivo alla scoperta degli alunni iscritti ai due istituti ovadesi che, al termine di un esame di Maturità decisamente atipico rispetto al format tradizionale, sono riusciti a diplomarsi con il massimo dei voti. Oggi è il turno di Federico Giacobbe, giovane cremolinese che negli ultimi cinque anni ha frequentato il liceo scientifico "Pascal" di Ovada.

Le sue principali passioni hanno poco a che fare con le rigide leggi della fisica. Forse, per il cremolinese Federico Giacobbe, la fotografia e le vespe a… motore rappresentano proprio una valvola di sfogo da contrapporre alle funzioni e alle attività in laboratorio con indosso il camice bianco. Tra le curiosità relative al suo percorso scolastico, spicca la scelta dell’Istituto Barletti (e il corso quinquennale del liceo scientifico al “Pascal”). Entrambi residenti a Cremolino con la famiglia, lui ha scelto il Liceo di Ovada, mentre la sorella Margherita le Scienze Umane al “Parodi” di Acqui Terme. Entrambi sono usciti con il massimo dei voti. «Abbiamo deciso di scollinare – dice scherzosamente – in posti diversi data la posizione strategica del paese. L’esame è stato ben gestito e completo». Il suo elaborato consisteva nella funzione parte intera di x da collegarsi alla fisica quantistica. In futuro “Fisica” a Genova e raduni con il Vespa Club.