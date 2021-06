"Quella volta che scappai dal ritiro per vedere i Grigi"

ALESSANDRIA - Se chiedi chi è Fabio Beraldo, nel mondo del tennis, la prima risposta è una sola. "Fabio, il 'Grigio' ". Scudetti in singolo, doppio e a squadre, dieci titoli assoluti e di categoria (oltre a quelli over), vittorioso, fra gli altri, su Ljubicic e Karlovic, maestro che si divide tra l'insegnamento, sui campi della Saves, e gli impegni agonistici nel padel, Beraldo è un grande tifoso. "La passione me l'ha trasmessa mio papà, Gabriele. Avevo 8 anni quando, attaccato alla rete nella Nord, ho visto Pasquali calciare il rigore decisivo per battere il Pavia e andare in C1. Le promozioni dal dischetto sono vietate ai malati di cuore, ma sono in assoluto le più belle per la carica di emozioni che trasmettono".

Quel soprannome glielo ha affibbiato il maestro Cirillo, quando Fabio era stabilmente al centro tecnico federale di Riano. "Una volta scappai dal ritiro per andare a vedere Alessandria - Pontedera. Per tornare c'era solo un treno e lo presi al volo, quasi rincorrendolo. Quando rientrai - racconta Beraldo - Cirillo non ce la fece proprio a farmi la ramanzina. Mi disse semplicemente "da stasera tu sei Grigio in campo, ma non scappare più" e da quel giorno mi è rimasto cucito addosso e ne vado molto fiero".

Di viaggi avventurosi per arrivare allo stadio in tempo per le gare dell'Alessandria Fabio ne potrebbe raccontare molti. "Ci tenevo proprio a vedere la partita con il Sassuolo, ma ero impegnato con la nazionale in un incontro Italia - Finlandia Under 14 e il consigliere federale Cimurri proprio non ne voleva sapere. Gioco il mio singolo, sono sotto 5/7 e anche il secondo set non inizia bene: al cambio campo il maestro mi dice "Fabio, se vinci questo match, ti lascio andare a vedere i Grigi, senza giocare il doppio". Sono bastate quelle parole per cambiarel'inerzia della sfida: 6/3 6/1 per me, punto pesante. Sono volato allo stadio e i miei compagni in nazionale hanno fatto la loro parte vincendo anche il doppio".

La collezione di aneddoti legati ai Grigi è lunga. "A Chieri, prima della finale di un Open, contro Comollo, dall'altoparlante uscì l'inno dell'Alessandria e io vinsi 6/3 6/1 in scioltezza. Avevo una carica addosso incredibile". Indimenticabile anche la festa per la C conquistata, sotto la presidenza Bianchi, e lo scambio racchetta - maglia con Fabio Artico, allora bomber, oggi ds. "Abbraciato di nuovo nella notte della B"

SPAREGGI, DELUSIONI E VITTORIE

Beraldo era a Reggio Emilia per lo spareggio promozione con il Prato. "Stadio enorme, ci sentivamo solo noi. Tutti con qualcosa di grigio addosso. Io ero a Cremona, a giocare la A1 con Olbia: disputai singolo e doppio, vincendo, poi volai al 'Giglio' perché dovevo essere là". Nell'anno della cavalcata in Tim Cup era a Torino, "incredibile in quanti abbiamo invaso l'Olimpico, da commuoversi alle lacrime per quella sensazione di essere una cosa sola, noi e la squadra, in una notte che resterà nella storia. E poi la Coppa Italia di C, alzare di nuovo un trofeo che conta, la scritta 'Alessandria' sul piedistallo, per dire a tutti "questa è di nuovo nostra" e poi festeggiare in strada". Anche delusioni, "arrivare alla pari con il Varese, consapevoli di essere più forti noi, e il loro atteggiamento arrogante. E lo spareggio con il Como, con Cozza espulso dopo pochi minuti: poi siamo andati su comunque, ma non c'è niente di più duro, per un tifoso, che veder festeggiare gli altri a casa propria". Per non parlare della stagione 2016 - 2017. "Più ancora che la gara con la Giana, non riesco a dimenticare quella punizione da distanza siderale contro il Prato, per nulla impossibile, e il nostro portiere che la 'accompagna' in rete. Quella squadra, che pure era forte, forse anche più di quella di oggi, mi ha ferito: dopo la sconfitta con il Parma in finale - racconta Beraldo - non sono più entrato in uno stadio".

"DA SOLO, SUL CAMPO 3"

Anche gli ultimi playoff Beraldo li ha seguiti da lontano. "Tutte le partite, compesa l'andata a Padova, a casa del mio amico Umberto. Il giorno della finalissima, il 17 giugno, invece ero al circolo: ho visto i 90', nei supplementari, quando ho notato che l'Alessandria stava un po' faticando, ho deciso di andare a farmi una doccia, perché non mi sentivo pronto per un epilogo negativo. Sono uscito sul 3-3 dal dischetto, ho scelto di andare al campo 3 e non sentire, né guardare, il viso appoggiato alla rete di recinzione. Esce uno e mi urla: "Fabio, hanno sbagliato, Gasbarro ha tirato fuori". Ho chiuso gli occhi per qualche secondo, li ho riaperti quando ho sentito un boato, perché la telecronaca è sfalsata di poco, e l'urlo del Moccagatta, alla Saves, è arrivato prima". Pochi istanti per realizzare che i Grigi erano in B. "Quei metri tra il campo e lo spogliatoio li ho volati, mi sono vestito da Grigio e sono corso in piazza per festeggiare. Ho visto gente di tutte le età abbracciarsi e lasciarsi andare a un pianto liberatorio, ho visto il presidente Di Masi cantare e saltare attaccato a un segnale stradale: ecco, per me lui è l'immagine della gioia".

La città è cambiata, "le persone sono felici, 'l'Alessandria in B' è diventato il nostro saluto. Mi piacerebbe vedere qualche simbolo in più nelle vetrine e qualche bandiera ai balconi. Mostriamo al mondo la nostra fede: tutti devono vedere che questa è la città dei Grigi. Sul pallone calciato in rete da Rubin, che ho abbracciato in piazza, c'era tutta la gente che ama questa maglia, ha atteso tanto, adesso è in paradiso e vuole restarci".