"Blanca": Gualtiero Burzi nella fiction di successo

TV - È uno del gruppo “sfornato” dalla scuola dei Pochi. Ed è tra i “non pochi” che ha successo nel mondo. Gualtiero Burzi, versatile attore alessandrino, spazia dal teatro al cinema. Ora approda (di nuovo) in televisione, grazie alla fiction ‘Blanca’, produzione che ha debuttato il 22 novembre e sarà in onda fino al 27 dicembre, su Raiuno.

Nel cast spicca Maria Chiara Giannetta (‘Don Matteo’, ‘Che Dio ci aiuti’...) nel ruolo di Blanca Ferrando, una sovrintendente di polizia, divenuta non vedente da quando aveva dodici anni. Nel cast, tra gli altri, Enzo Paci, cabarettista genovese conosciuto anche dalle nostre parti, Ugo Dighero, ormai volto noto delle fiction ma agli esordi col geniale gruppo comico I Broncoviz (a fianco, tra gli altri, di Maurizio Crozza). E poi c’è Giuseppe Zeno, l’affascinante ispettore Liguori. Che, ovviamente, fa presa su Blanca, in un susseguirsi di amori e intrighi che fanno da sfondo a gialli da risolvere. E Blanca, che essendo non vedente ha sviluppato altre doti (a lei, ad esempio, viene affidato l’ascolto delle intercettazioni), mette queste al servizio della causa e, dunque, delle indagini.

La fiction, diretta da Jan Maria Michelini, pur essendo ambientata a Napoli e dintorni, è stata girata quasi interamente in Liguria, "Genova compresa, quando la città era in zona rossa, causa Covid" dice Burzi. Che aggiunge: "Le difficoltà, per via della pandemia, sono state notevoli. Le abbiamo superate anche grazie a un gruppo eccezionale, che ha sempre cercato di dare il meglio. E credo proprio che il risultato sia apprezzabile".