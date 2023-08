A Salabue domenica si parla di rock con il gran ritorno di Books&Blues

SALABUE - Dopo diciotto mesi di fermo Books&Blues ricomincia da un luogo speciale: una vecchia scuola di campagna a Salabue di Ponzano. Da domenica 20 novembre alle 16.30 ritornano gli appuntamenti con la rassegna culturale tra libri e musica, un ciclo dal titolo 'Open Mind'. Ingresso libero con offerta fino ad esaurimento posti.

La prima serie di incontri, in tutto tre a cura del direttore artistico Paolo Bonfanti, comincia proprio questo weekend con Ezio Guaitamacchi che presenterà il libro 'La Storia del Rock'. Un resoconto che dura 70 anni, dal 5 luglio 1954 quando Elvis Presley incide a Memphis il suo primo singolo. Da allora, il rock e le musiche a esso connesse o che da esso si sono sviluppate sono state una colonna sonora per le vite di centinaia di milioni di giovani in tutto il pianeta accompagnando l’evoluzione dell’uomo del Novecento. In questa nuova edizione, a colori e ricca di illustrazioni, si approfondiscono anche le ultime realtà rock del nuovo millennio.

Ezio Guaitamacchi, milanese e milanista, viaggiatore e tennista, nella vita fa tante cose divertenti: è giornalista musicale, autore e conduttore radio/tv, scrittore, musicista, docente e performer. Direttore di Jam, voce di Lifegate Radio, docente di giornalismo al Cpm di Milano, ha diretto collane di libri musicali e scritto una dozzina di saggi rock.