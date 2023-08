Cereseto: trovato morto in casa, disposta l’autopsia

CERESETO - ORE 19.05 - Sarà l’autopsia a chiarire la causa del decesso dell’89enne trovato riverso a terra nella sua abitazione verso mezzogiorno. Una morte che sembra da ricondurre a cause naturali, forse a un improvviso malore e a una successiva caduta. Il magistrato che segue il caso ha comunque disposto l’esame autoptico. Sul posto sono rimasti a lungo i Carabinieri.

Giuseppe Biano abitava solo nella casa di Vicolo Sotto Bricco, con alle spalle una storia dedita all’agricoltura. Era molto conosciuto in paese dove, i più, lo ricordano come una persona buona, “eccezionale”, e per le sue abitudini “d’altri tempi”.

ORE 17.07 - È stato il vice sindaco, Angelo Borello, ad intervenire verso mezzogiorno insieme al cantoniere in casa di Giuseppe Biano, e a chiamare immediatamente i Carabinieri.

”Siamo stati avvertiti da un parente dell’89enne che, non avendo visto il fumo uscire dal camino della sua abitazione, ci ha avvisati - spiega l’amministratore. Così siamo entrati e l’abbiamo visto a terra privo di vita, c’era un po’ di disordine e abbiamo chiamato i Carabinieri”.

ORE 16.30 - Gli uomini del reparto della Scientifica del Comando provinciale di Alessandria sono da ore all’interno di una abitazione di Vicolo Sotto Bricco dove all’interno, questa mattina è stato trovato l’anziano ormai privo di vita.

L’attività investigativa dovrà chiarire cosa è accaduto e le cause del decesso.

L’89enne, a quel che si apprende in paese, era un agricoltore e viveva solo.

ORE 15.55 - Un uomo di 89 anni è stato trovato morto in un'abitazione a Cereseto. Sul posto per accertare la natura del decesso sono intervenuti i Carabinieri con il reparto della Scientifica, del caso è stata informata anche la Procura di Vercelli.

Al momento non si conoscono altri particolari perchè l'intervento è ancora in corso.

Seguono aggiornamenti.