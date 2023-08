Il Papa e il seminarista di Refrancore

ALESSANDRIA - Non sono previste partecipazioni “alessandrine” alla alla messa che papa Francesco celebrerà domenica ad Asti, al culmine della visita di due giorni nella città piemontese.

Bergoglio arriverà ad Asti sabato, per una visita privata in occasione del novantesimo compleanno della cugina Carla Rabezzana (che sta a Portacomaro) e ripartirà nel pomeriggio di domenica 20, dopo la celebrazione in cattedrale.

Il Pontefice arriverà in Piemonte «per incontrare la comunità diocesana dalla quale erano partiti i genitori per emigrare in Argentina », come si legge nella nota della Prefettura della Casa pontificia.

Caccia al posto

Ad Asti è partita da giorni la “caccia al posto” per poter seguire la messa del pontefice. Tra chi ha il posto assicurato c’è Stefano Accornero, 24 anni, l’unico seminarista di Asti, a cui, proprio domenica, il vescovo monsignor Marco Prastaro avrebbe dovuto conferire l’accolitato nella chiesetta parrocchiale di Refrancore.

Per richiedere i posti

Per Accornero, invece, sarà una giornata molto speciale. «Quando il Papa mi ha chiamato per dirmi che sarebbe venuto ad Asti, gli ho comunicato che avrei dovuto rimandare la cerimonia per l’accolitato di Stefano - ha detto il vescovo Prastaro ad ‘Avvenire’ - A quel punto, il Papa si è offerto immediatamente di integrare questo momento così significativo per la comunità diocesana nel programma della sua giornata: “Vedrà che il ragazzo sarà contento”, mi ha anche detto».