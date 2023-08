Pozzolo, un pomeriggio senz'acqua: scuole chiuse in anticipo

POZZOLO FORMIGARO — Un pomeriggio senz’acqua potabile a Pozzolo Formigaro, dove domani sono previsti lavori di manutenzione alle condutture in via Roma e in via Bottazzi. L’erogazione dell’acqua sarà interrotta dalle 13.30 a fine lavori, previsti intorno alle 17.30, fanno sapere dal Comune e da Gestione Acqua.

Il cantiere servirà al completamento delle opere sulla rete acquedottistica di via Roma nel tratto ricompreso tra l’incrocio con via Bottazzi e la rotatoria tra la strada 211, via Fiamberti e via Roma. Per la mancanza d’acqua, il sindaco Domenico Miloscio ha disposto la chiusura anticipata della scuola dell’infanzia Oddini e della scuola elementare Fermi, che quindi non svolgeranno attività didattica nel pomeriggio.