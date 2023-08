Uno - due in quattro minuti, passa il Renate

ALESSANDRIA - Ai quarti di Coppa Italia va il Renate e dal prossimo turno sarà sorteggio integrale, con tabellone tennistico. La squadra di Dossena decide la gara nel finale, uno - due in quattro minuti firmato da Malotti e Squizzato.

L'Alessandria chiude con una formazione offensiva, con le due punte per oltre metà ripresa, ma non riesce comunque a riaprire la gara neppure nel recupero. E gioca gli ultimi 120 secondi in dieci per il rosso diretto a Martignago

Occhi puntati a cercare volti nuovi in tribuna, ma degli ipotetci compratori non c'è traccia. Forse, però, qualche emissario.

Molte novità

Molte rotazioni per Alessandria e Renate, che si affrontano negli ottavi di Coppa Italia.

Rebuffi torna al 4-2-3-1, con Galeandro unica punta. Dossena insiste con il suo marchio di fabbrica, il 4-3-3, con il ritorno di Rossetti.

ALESSANDRIA - RENATE 0-2



Marcatori: st 38' Malotti, 42' Squizzato



PLAY - BY PLAY - TEMPO REALE

Secondo tempo



48' Rosso diretto a Martignago per intervento su Squizzato

46' Doppia occasione per l'Alessandria per riaprire la gara: Furlanetto non trattiene il tiro di Martignago, a portiere spiazzato

45' Quattro minuti di recupero

42' Raddoppio Renate: errore di Perseu, Squizzato conquista palla e infila Marietta

38' Renate in vantaggio: da sinistra Marachioli, sul secondo palo il colpo di testa decisivo di Malotti

31' Progressione di Ghiozzi, che brucia Anghileri, tocco di Martignago, la palla arriva a Perseu, diagonale un metro sul fondo

24' Doppio cambio, Martignago e Rizzo per Pellegrini e Podda

19' Ammonito Podda per intervento al limite

16' Marietta in due tempi sulla conclusione di Squizzato dal limie

14' Occasione Renate: sul colpo di testa di Larotonda, una deviazione di Nunzella, con palla che scheggia la traversa

7' Grande azione di Pellegrini, che se ne va palla al piede e dal limite cerca l'angolino, Furlanetto alza sulla traversa

1' Primo cambio; dentro Nunzella per Costanzo

Primo tempo

45' Niente recupero: si va al riposo sullo 0-0

35' Grigi ancora pericolosi: dal limite, di punta, Baldi, palla che passa vicina al palo

33' Occasione Renate. Colpo di testa di Marano, di un metro sul fondo

25' Segna l'Alessandria, sugli sviluppi del primo angolo, colpo di testa di Baldi, ma si alza la bandierina del fuorigioco

24' Diagonale di Mionic, toccato in angolo

24' Testa di Menna, sul fondo

23' Ammonito Costanzo

20' Prima manovra dei Grigi, Galeandro apre a destra per Podda, cross in area per il colpo di testa di Pellegrini, parato

17' Capolavoro di Marietta, di piede salva su Esposito, che si incunea in area e si presenta davanti al portiere grigio, per cla conclusione a rete

14' Avvio aggressivo del Renate, la conclusione di Ermacora, però, è alta

Il tabellino

Alessandria (4-2-3-1): Marietta; Rota, Baldi, Bellucci, Costanzo (1'st Nunzella); Mionic, Perseu; Podda (24'st Rizzo), Pellegrini (24'st Martignago), Ghiozzi (36'st Gazoul); Galeandro. A disp.: Dyzeni, Rossi, Nichetti, Checchi, Pellitteri, Sini, Speranza, Ascoli,Ventre. Nepi. All.: Rebuffi

Renate (4-3-3): Furlanetto; Marano (27'st Anghileri), Menna (44'st Zalli), Angeli, Ermacora; Squizzato, Esposito, Larotonda; Malotti, Rossetti (44'st De Leo), Sgarbi (13'st Morachioli). A disp.: Drago, D'Amato, Gavazzi, Ciarmoli, Baldassin, Bertini, Zalli, De Leo. All.: Dossena

Arbitro: Mucera di Palermo

Assistenti: Paggiola di Legnago e Renzullo di Torre del Greco, quarto ufficiale Delrio di Reggio Emilia

Note: Giornata di sole, terreno in buone condizioni. Spettatori: 350 circa. Espulso Martignano al 48'st per gioco violento. Ammoniti: Costanzo, Marano, Podda per gioco falloso. Angoli: 8-2 per il Renate. Recupero: pt 0', st