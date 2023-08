Turismo: Alexala, oltre 320mila arrivi e quasi 677mila presenze nel 2022

Continua il trend positivo del turismo in Piemonte, che nel 2022 ha registrato complessivamente movimenti turistici migliori non solo del 2021 ma anche del 2019. I dati elaborati dall’Osservatorio Turistico della Regione Piemonte - Visit Piemonte fotografano una situazione in crescita, soprattutto dall'estero, con un +11% rispetto al periodo pre-pandemico, con una quota di pernottamenti che sale al 47% generato da visitatori provenienti dai principali 7 mercati europei: Germania, BeNeLux, Francia, Svizzera, UK, Scandinavia, Spagna e dagli Usa.

In generale, nonostante un inizio di anno complesso, il 2022 piemontese si chiude con +56,7% di arrivi e +51,4% di presenze rispetto al 2021. Anche in confronto al 2019 abbiamo guadagnato quote di mercato: si registra un incremento del 3,3% di arrivi, mentre i pernottamenti restano stabili.

Anche i dati del territorio alessandrino mostrano un incremento dei movimenti rispetto al 2021, riducendo il divario dell’anno scorso in confronto al 2019: Alexala registra oltre 320mila arrivi e quasi 677mila presenze, in crescita rispetto al 2021; aumentano i pernottamenti, +1,2%, in confronto al 2019.

"La crescita rispetto al 2021 è decisamente consistente ed è indicativa di un territorio che si sta muovendo nella direzione giusta in termini di promozione e di costruzione dell'offerta turistica - commenta Roberto Cava (foto sotto), presidente di Alexala - Il fatto che, nonostante le difficoltà post pandemiche, i numeri siano ampiamente positivi significa che il pubblico turistico ha voluto premiare le scelte fatte, con un'offerta che si presenta equamente distribuita in tutto il territorio, cosa che ci rende particolarmente orgogliosi e soddisfatti".